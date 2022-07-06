經濟
國際金融

迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿

【明報專訊】米奇老鼠一直是迪士尼（美：DIS）最具代表性的卡通人物，不過迪士尼對其部分版權將於2024年屆滿。迪士尼的第一代米奇老鼠於1928年誕生。根據美國版權法，迪士尼對其版權將在作品初次公開後的95年，即2024年自動失效，屆時公眾可採用米奇老鼠初版的形象進行創作。

公眾可用初版形象創作

第一代米奇老鼠於黑白卡通片《汽船威利號》（ Steamboat Willie）首次亮相。美國國家歷史博物館指出，米奇老鼠面世以來，外表和性格多次轉變，早年調皮的米奇看來更像老鼠。

翻查資料，目前的米奇老鼠形象，是在1940年代開始演變而成。加州大學洛杉磯分校法學院的版權法專家Daniel Mayeda指出，迪士尼仍然將保留對米奇老鼠任何後續變化的版權，直至它們屆滿95年。

迪士尼已失去部分早期卡通角色的版權，外界可對這些角色重新創作。例如迪士尼在1960年代購入1926年面世的小熊維尼及豬仔等角色的版權後，創作了後續的維尼版本，但其對初期的維尼版權已於今年初失效。有製片商把初代的維尼和豬仔魔改成恐怖片，並準備稍後推出。

Mayeda指出，版權有時限，但商標可永久擁有。迪士尼可將角色的用語、配飾等註冊為商標，當公眾使用迪士尼失去版權的角色時，若表達方式令人聯想起迪士尼，理論上可被視為侵犯迪士尼商標。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石
證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
招商局房託 首購北京物業
招商局房託 首購北京物業
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
會計師公會：自行結業公司明顯增加
會計師公會：自行結業公司明顯增加
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣
徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長