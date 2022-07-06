市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元

同時，歐洲的能源危機，令歐元區的衰退風險增加。交易員押注歐洲央行不會迅速加息，歐元兌美元昨跌逾1%，低見1.026水平，為2002年12月低位。根據彭博社的期權定價模型，歐元與美元今年底平價（即1兌1）的機率昨升至60%，較周一的46%急升。

市場料降中國關稅幫助微

資金流入美元避險，美匯指數高見106.59，創20年高位。美元上漲令黃金急跌，現貨金跌穿每盎司1800美元。資金湧入債市，美國10年期國債孳息率跌至2.8厘。市場恐經濟轉弱影響原油需求，國際油價昨晚跌逾5%，布蘭特期油跌至每桶107美元。花旗（美：C）警告，倘經濟衰退來襲，油價到今年底可能跌至每桶65美元，明年底更跌至每桶45美元。

法國6月服務業PMI終值下修至53.9，較5月的58.3顯著下滑，為歐元區整體經濟前景響起警號。在法國PMI數據被下修後，市場下調對歐洲央行加息幅度的預期。貨幣市場數據顯示，交易員押注歐洲央行今年的加息幅度將不到1.4厘，較3周前預期的1.9厘以上顯著下調。雖然普遍預計，歐洲央行將於本月宣布加息0.25厘，啟動逾10年來首個加息周期，不過聯儲局迄今已加息1.5厘，交易員預計聯儲局在7月的會議有80%的概率加息0.75厘，預示歐洲央行與聯儲局的利差進一步擴大。

歐洲的交易員稱，流動性差，以及歐元兌瑞郎的賣盤增加，也加劇了歐元兌美元的跌勢。歐元兌瑞郎昨曾低見0.9921瑞郎，是2015年以來低位。瑞穗外匯銷售主管瓊斯（Neil Jones）稱，受周一的美國獨立日假期影響，外匯市場流動性尚未完全恢復，任何規模的交易都可能對市場產生較大影響，不過歐元與美元平價只是遲早問題。

匯控（0005）歐洲外匯研究主管邦寧（Dominic Bunning）指出，很難找到關於歐元的正面因素，在其他央行加快加息之際，歐洲央行仍堅持自己的步伐。花旗的歐洲外匯策略主管Vasileios Gkionakis表示，歐元與美元平價「現在看來幾乎無可避免」，認為歐元轉弱的原因之一，是受天然氣價格上升的前景推動。挪威離岸油氣工人因薪酬問題展開罷工，恐歐洲能源供應短缺加劇，歐洲天然氣期貨價格昨漲至4個月高位。野村證券指出，市場為俄羅斯關停德國的天然氣供應作準備，恐打擊德國製造業競爭力，拖累歐元區經濟。歐元兌美元今年已跌逾9%。

加息預期降 澳元跌穿0.68

其他央行續加息。澳洲央行昨將基準利率由0.85厘上調至1.35厘，連續兩個月加息半厘。市場預期澳洲央行8月或再加息半厘，但該央行預計，通脹將於今年稍後見頂，並將於明年回落至2%至3%，令市場揣測明年稍後可望減息。澳元兌美元昨跌穿0.68，今年以來跌近7%。

（綜合報道）

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