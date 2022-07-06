會計師公會：自行結業公司明顯增加

建議年底前重啟《企業拯救條例草案》

該委員會主席楊文安表示，有關上限逾20年未獲調整，早已過時，認為現時重回合理水平，足夠保障低至中層的員工，全數覆蓋欠薪申請款額的比率亦將由66%增至90%。他又稱，破欠基金的收入來源主要是商業登記證徵費，早前徵費率一同被下調，其資金仍然緊張，暫時未有必要全數覆蓋高級員工的損失。

有見破欠上限獲上調，公會建議，港府年底前重啟《企業拯救條例草案》，為陷入財困的企業提供「拯救方案」，讓他們有機會免受清盤。楊文安稱，重組計劃可分數期讓公司債還拖欠員工的薪金，提議破欠基金代為付清欠薪部分，幫助企業渡過難關，既可將公司的損失降到最低，也能夠保住員工職位和無形資產，長遠對香港擁有友好營商環境的聲譽構成正面影響。