會計師公會：自行結業公司明顯增加

【明報專訊】本港首季經濟陷入收縮，會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會副主席周偉成表示，這兩年公司破產或清盤個案有所增長，不過未見大幅飈升。他續稱，其中遭債權人或銀行申請清盤的個案宗數沒有明顯變動，有賴金管局因應疫情推出的「還息不還本」計劃，反而自行結業的公司明顯增加，當中主要來自餐飲及零售行業，相信是疫情下經營狀况變得較困難。立法會上月通過提高破產欠薪基金上限，調整幅度約1倍，當中欠薪及代通知金分別增至8萬元及4.5萬元。
建議年底前重啟《企業拯救條例草案》
該委員會主席楊文安表示，有關上限逾20年未獲調整，早已過時，認為現時重回合理水平，足夠保障低至中層的員工，全數覆蓋欠薪申請款額的比率亦將由66%增至90%。他又稱，破欠基金的收入來源主要是商業登記證徵費，早前徵費率一同被下調，其資金仍然緊張，暫時未有必要全數覆蓋高級員工的損失。
有見破欠上限獲上調，公會建議，港府年底前重啟《企業拯救條例草案》，為陷入財困的企業提供「拯救方案」，讓他們有機會免受清盤。楊文安稱，重組計劃可分數期讓公司債還拖欠員工的薪金，提議破欠基金代為付清欠薪部分，幫助企業渡過難關，既可將公司的損失降到最低，也能夠保住員工職位和無形資產，長遠對香港擁有友好營商環境的聲譽構成正面影響。