港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與

首11成員包括國泰騰訊等

委員會成員之中，騰訊向來需要購買大量綠色電力合同，國泰近年承諾繼續增加使用可持續航空燃料，也是參與碳抵消的大戶，「國家隊」中國林業、中國節能環保及國家電投致力推動綠色發展，反而未見碳排放大戶「兩電」參與。

港交所稱，委員會成員的專業知識將協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場，提供優越的市場基礎設施、產品和服務。委員會將為促進區內向低碳經濟轉型奠下基礎，將香港發展為領先國際碳交易中心。

港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構，也是市場營運者及上市企業，在推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色。香港國際碳市場委員會將在建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入，實現零淨排放。