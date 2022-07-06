經濟

招商局房託 首購北京物業

【明報專訊】招商局房託（1503）新近獲得母企招商蛇口（深：001979）注入北京朝陽區招商局航華科貿中心的46.41%權益。問到在內房爆煲潮低價出貨下，為何選擇向母企收購項目時，集團執行董事郭瑾表示，由於房託對於物業要求較高，注入或收購需為成熟及可作分派的物業，但內房項目多是開發或未成熟項目，未必符合房託要求。

母企與中國長城佳兆業訂合作協議

不過，郭瑾稱，母企招商蛇口已主動出擊，與中國長城及佳兆業（1638）訂立戰略合作協議，眾所周知佳兆業擁有許多優質的城中改造項目，但往往成熟物業只佔很少一部分，故可先由招商蛇口在有利的市場環境吸納便宜資產，加以開發管理，成熟至七成、八成才注入公司，招商局房託便既能與母企產生協同效應，又能享受物業潛在的增長。

非收購全部權益 免槓桿升太多

對於招商蛇口的首次注資選址北京，而非招商系大本營的深圳以至大灣區，集團主席黃均隆及郭瑾認為，北京屬一線城市，亦是華北大本營所在，項目雖已開發20多年，但去年底已近完成翻新，目前雖然整體出租率僅66%水平，較集團整體的87.7%為低，主要是受翻新改造及疫情影響，將盡快在今年內提升至接近公司整體出租率水平。項目在2024年之前有約50%租約到期，料每年可跟隨整體有3%至5%或以上的租金增長，有利招商局房託增加分派。

是次招商局房託收購北京項目後，代價將以新融資所提取現金支付，將令現有負債率由29.2%，提升至33.1%。管理層表示，今次並非收購項目百分百權益，是避免對現金流有太大衝擊，同時亦不會令槓桿一下子提升太多，亦為未來收購留下「子彈」。

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