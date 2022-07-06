經濟

擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性

【明報專訊】全球最大的鈀生產商及鎳礦巨頭Norilsk Nickel（俄：GMKN）大股東、俄羅斯第二大富豪Vladimir Potanin，接獲Norilsk第二大股東俄鋁（0486）提出合併建議，雙方擬就此進行討論。Potanin接受《金融時報》查詢時稱，公司與俄鋁合併，可確保在面對制裁時獲得額外穩定性，同時將Norilsk股東基礎分散，甚至獲得俄羅斯政府的支持。

明報記者 陳偉燊

受合併消息刺激，俄鋁股價全日急升11.4%，跑贏所有在港上市的資源股。Potanin在接受Interfax訪問時稱，就算現時英國對他實施制裁，只影響他個人。至於Norilsk本身營運會如常履約付運，亦會評估與英國銀行的往來關係，不排除有些貸款需要提早償還，但暫不影響公司穩定性。

Potanin：英國制裁 只影響個人

另Potanin接受俄羅斯RBC電視訪問時稱，過往他們對合併一般持負面態度，亦不覺得會產生協同效應，認為彼此有不同競爭優勢，但現時有其他因素出現，當中包括一些可持續性的問題，亦與環保議題有關，例如俄鋁是以「最綠色」方法生產鋁，Norilsk生產的鎳及鈀則是生產驅動綠色經濟的電池的必需品。在環顧種種因素下，令他重新考慮俄鋁的建議。

俄烏爆發戰爭 俄鋁股價累跌五成

自俄羅斯年初入侵烏克蘭爆發戰爭，俄鋁為少數仍可以在俄羅斯市場境外可以買賣的股份，但在港主要銀行已不能夠買賣該股。同時在投資者持續沽貨下，俄鋁股價至今累跌五成，過去一年亦累計跌近三成，目前市值約551.51億元。至於Norilsk在英、美兩地上市的存託股份，自今年3月初已被當地監管機構暫停交易，停牌前市值已跌至46.4億美元（約364.12億港元）。

Norilsk現為全球最大鈀生產商

根據公開資料，現時Potanin在Norilsk持股34.6%，俄鋁持股26.65%，應佔Norilsk市值97.04億元。現時俄國首富歐柏嘉旗下EN+在俄鋁持股56.88%，估計即使俄鋁及Norilsk以換股形式合併，EN+仍可確保大股東地位。

Norilsk現時為全球最大的鈀生產商，其在鎳、鈀幾佔全球兩成及四成生產量。兩家公司曾發生股權爭抝，Norilsk曾多次發出建議，向俄鋁購回手上的股份。後來兩者在2012年底達成協議，Norilsk確定派息政策。若雙方合併，更實現深層次合作。

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