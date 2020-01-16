財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區

高盛料外資續流入A股東盟市場

財新公布6月服務業PMI重上擴張區至54.5，高於去年同期的50.3，出現觸底反彈迹象，與國家統計局早前公布的數據走勢一致，6月服務業PMI為54.3。從分項指標看，服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，反映供給改善程度較需求強。受訪企業表示，防疫政策放寬令經營活動得以恢復，客戶數量和消費量上升支撐銷售復蘇。但整體需求在疫下依然受壓，新增訂單量未見好轉。

就業情况亦未有明顯改善，在疫情及出入境限制下，新出口訂單指數及就業指數均連續第6個月落入收縮區間。此外，服務業投入價格指數已連續一年處於擴張區域。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，內地疫情在6月有效控制，相關防疫措施亦開始放鬆，服務業經營恢復正常。復工復產及運輸物流恢復令相關供應回暖，不過需求回復則尚待時日。就業指數未有跟隨回升反映企業用人態度仍然謹慎，成本壓力高企致盈利面臨挑戰。當中，原材料價格及運費等服務業價格長期處於高位，亦增加成本壓力。

高盛報告指出，在美國聯儲局大幅加息下，市場對美國經濟衰退的風險憂慮增加，或導致美國企業盈利進一步下調，短期內流入亞洲區的外國資金將會受壓，過住情况顯示，美國若衰退，區內一些市場將出現溫和拋售，當中以發達市場如韓國及台灣等資金流出量較大。相反，高盛認為東盟國家及中國的有關影響則相對較小。高盛預期今年第四季中國以外的資金流將會改善。今年初至今，外資大舉流出韓國、台灣及印度，東盟及中國A股則見淨流入（見表）。