經濟

證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石

【明報專訊】證監會與警方昨就懷疑企業欺詐案採取聯合行動，行動中8人被捕，包括一家曾上市的公司現任及前任執董和高層人員，事件涉及該企業在2018年被訂立多宗總額逾1.3億元的虛假交易。據了解，涉事公司為俊文寶石，公司去年底已遭聯交所除牌。翻查俊文2018年年報，曾突然出現一筆1.38億元其他應收帳款，時任核數師中匯曾就此發表保留意見，提到並未能取得充足審核憑證，以確信有關結餘存在。

證監會昨日表示，正調查集團管理層是否曾促致該公司訂立多宗虛假交易，並刊發虛假或誤導的公告及財務報表，以圖掩飾有關欺詐行為。證監續指，該等虛假交易涉及集團向一名關連方批出一筆貸款，以及就貨品或服務向供應商支付和預付一些款項，但集團似乎沒有收到或獲得已付款買入的貨品或服務，而所支付的款項中有很大部分給予其關連方而非供應商。

總額逾1.3億 被捕者包括現任高層

俊文寶石前稱永恒國際，曾於GEM板（前稱創業板）上市，至2010年獲曾氏家族入主並注入俊文珠寶借殼上市，翌年更獲已故「賭王」何鴻燊的三太陳婉珍入股，並獲行會前成員周梁淑怡及花旗集團香港區前行長兼總裁陳子政出任獨立董事。惟其後曾氏家族及三太等人陸續退出，公司亦曾數度易手。

翻查資料，俊文在2018年遭核數師發表保留意見後，曾發公告解釋，該筆1.38億元應收帳款分別涉及4份合約，分別與採購海味、企業形象重塑顧問、廠房翻新及引入新產品（即翡翠）相關，核數師曾要求查閱合約、與供應商會面等，惟最終未能取得充足審核憑證，包括與顧問會面等。

相關字詞﹕陳婉珍 俊文寶石 證監會

上 / 下一篇新聞

制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
財新6月服務業PMI急彈13.1點 返擴張區
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
6月強積金平均蝕3% 中港股票逆市升 半年仍跌近一成
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
摩通：通脹推升資產價值 長和不急售英電網
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
富邦：美股或進一步拖累恒指試19000
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
擬合併Norilsk 俄鋁股價飈11% 俄富豪：確保被制裁時獲額外穩定性
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
澳洲巴西礦商開採新鎳礦成挑戰
招商局房託 首購北京物業
招商局房託 首購北京物業
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
港交所組國際碳市場委員會 六大銀行參與
會計師公會：自行結業公司明顯增加
會計師公會：自行結業公司明顯增加
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
羚邦冀維持雙位數增長 下半年加強拓日本等市場
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
市場料央行難大幅加息 歐元跌近1兌1美元
迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿
迪士尼初版米奇老鼠 版權2024年屆滿
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
土耳其發現近7億噸稀土 儲量僅次中國
徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣
徐風：巿場關注各國如何監管穩定幣
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
盧楚仁：環球經濟衰退 澳紐元黃金見熊
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
技術取勝：藥明生物料87元有阻力
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
「恒馳5」預售 首1萬架可15天內退車退款
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
揀謝霆鋒做代言人 富途：佢勇於突破
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
劉思明：電力股偏好 潤電宜吸勿追
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
周顯：與習合照 富豪缺席惹揣測
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
湯文亮：現在「Cash is兵」 唔係King
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
新盤搶客二手受壓 傲凱業主蝕40萬 曼山特色戶劈價近兩成 980萬沽低市價5%
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
山頂南區半年40宗二手豪宅成交 按年跌五成
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
代理：7月物業買賣登記料跌穿6000宗
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
豪客逾1.6億掃維港滙7伙 全屬3房戶 料長線收租
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
羅珠雄7700萬沽新蒲崗地廠 6年帳賺15%
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
甲廈980萬呎空置新高 等同5幢ifc
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳悅全數開放式1房 攻上車客市場
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
佳寧娜逾30年前 深圳開拓房地產
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長
柏瑞：股巿波動 留意內地債券 通脹壓力小於歐美 經濟料平穩增長