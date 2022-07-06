證監警方拘8人涉造假 據稱涉俊文寶石

證監會昨日表示，正調查集團管理層是否曾促致該公司訂立多宗虛假交易，並刊發虛假或誤導的公告及財務報表，以圖掩飾有關欺詐行為。證監續指，該等虛假交易涉及集團向一名關連方批出一筆貸款，以及就貨品或服務向供應商支付和預付一些款項，但集團似乎沒有收到或獲得已付款買入的貨品或服務，而所支付的款項中有很大部分給予其關連方而非供應商。

總額逾1.3億 被捕者包括現任高層

俊文寶石前稱永恒國際，曾於GEM板（前稱創業板）上市，至2010年獲曾氏家族入主並注入俊文珠寶借殼上市，翌年更獲已故「賭王」何鴻燊的三太陳婉珍入股，並獲行會前成員周梁淑怡及花旗集團香港區前行長兼總裁陳子政出任獨立董事。惟其後曾氏家族及三太等人陸續退出，公司亦曾數度易手。

翻查資料，俊文在2018年遭核數師發表保留意見後，曾發公告解釋，該筆1.38億元應收帳款分別涉及4份合約，分別與採購海味、企業形象重塑顧問、廠房翻新及引入新產品（即翡翠）相關，核數師曾要求查閱合約、與供應商會面等，惟最終未能取得充足審核憑證，包括與顧問會面等。