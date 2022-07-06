制裁除名在望 藥明生物曾飈逾一成 內媒稱美官員完成無錫子公司審查

明報記者 蔡穎霖

據報道，中國商務部上周允許一名美國出口管制官員，審查無錫市至少一家公司，更希望未來數周能到安徽，但預計進程或受內地疫情影響。消息人士相信，若華府認為今次查核結果正面，藥明生物有望從制裁名單除名。消息刺激藥明生物股價昨天一度漲逾一成，全日收升6.5%，報82.6元。

滬公司核查中 料互不影響除名

昨稍後時間，多家內地傳媒引述藥明生物負責人表示，新近完成旗下無錫公司審查，沒透露太多詳情，僅稱「一切順利」。至於同系公司、同樣被列入制裁名單的上海藥明生物，據報目前正等待檢查；因應兩家公司為不同的法律實體，相信即使上海廠房未完成審查，無錫公司應可單獨獲解除制裁。

今年2月，美國商務部將33家中資企業納入「未經核實名單」，在藥明生物兩家子公司以外，亦涉及多隻AH股，包括上海電氣（2727）旗下無錫透平葉片、航發控制（深：000738）旗下中國航發南方工業、新光光電（滬：688011）旗下哈爾濱新光飛天光電等。

藥明生物當時表示，兩家子公司被納入未經核實名單，主要因為相關美國政府機構無法開展必要的核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。集團強調，隨着上海及無錫相關設施完成建設，沒有進口一次性的生物反應器控制器和中空纖維過濾器的需求，因此事件對其影響輕微。

被納入制裁名單後，藥明生物也不是「坐以待斃」。投行高盛報告表示，藥明生物管理層5月曾舉行分析員會議，當時已透露華府短期內將派員到旗下無錫廠房展開核實程序。管理層6月出席野村的活動時也重申影響輕微，未有合約因而取消，集團亦正跟當局磋商。

事實上，美國各部門近年先後發布多份制裁名單，涉及中資企業數以百計，當中僅小米成功「甩難」。去年1月，美國國防部把小米列入一份投資黑名單，指公司涉嫌與中國軍方有關連。雙方同年5月達成和解，小米從黑名單中移除。