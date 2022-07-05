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2022年7月5日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
太古再放售太古城逾千車位 指引價逾23億 擬售非業主
西九藝術大樓重新招標 營運權延長14年
兩年前東九居屋王淪銀主盤 叫價高買入價2%
恒地馬適路項目料下月推 兩期合共1700伙
持牌代理連跌4個月 10個月最少
互換通爭年底前上馬 增利率工具 初期僅限北向交易 助外資對冲債券投資
話你知：互換利率產品 可增收入或對冲損失
人幣港元互換協議常備化 擴至8000億
長和突提價 出售英電網告吹
路透：恒大尋求債權人支持 推翻清盤呈請
商湯再瀉近兩成 失守千億市值 D+輪投資者蝕兩成 匯豐：大量投資者仍有獲利
美團再有創辦人沽貨套逾3200萬
泰加暫停為8月後到期所有保險續保
TVB財務總裁上任僅半年辭職
3內房公布6月賣樓數據 按年跌逾半
短期難通關 賭股全線跌 大行削3年賭收預測 料金沙澳博等需集資
莎莎料今年毛利率升 花旗有保留料續虧損
傳美或調低對華關稅 人民幣昨抽高
Tesla交付量按季轉跌 上半年比亞迪超前 新能源車銷量稱冠
輸入通脹 德31年首錄貿易逆差
亞太資金外流規模超金融海嘯
徐風：慎防遏通脹變硬着陸 美元黃金助分散風險
劉宇亮：藥品管理法落實 藥股受扶持
吳漢銘：金融科技人才要求 隨新業務模式轉型
何民傑：官商合作締造高效市場
技術取勝：贛鋒鋰業不宜低收78元
查燿中「回家」 任興業非執董
劉思明：疫情反覆 醫藥股氣勢如虹炒波幅
周顯：中國天然氣做大做強
湯文亮：中國只買空巴是離間計
技術取勝：贛鋒鋰業不宜低收78元
【明報專訊】復星醫藥短線宜守30元（圖）
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