徐風：慎防遏通脹變硬着陸 美元黃金助分散風險

其中一個值得留意的機構是國際結算銀行（Bank of International Settlement，BIS）。這家「銀行」的會員，是全球60多個國家及地區的中央銀行，所以其角色相當於「央行俱樂部」，負責評估央行近期將會面臨的金融風險以及提出改善建議，甚至聯合多家央行建立緩衝制度，以降低出現風險時對市場的影響。

國際結算銀行建人幣資金池

助人幣國際化

例如早前國際結算銀行與中國人民銀行制定「人民幣流動性安排」，並聯合包括香港金管局等5個國家及地區央行，每間參與央行各出資不低於150億元人民幣或等值美元，建立一個約900億元人民幣的新儲備資金池。當其中一個國家有流動性需求，參與者可提取本身出資部分，亦可利用合格抵押品從儲備池中借入短期資金。

設立新資金池的目的與人民幣國際化有關，一旦人民幣在參與國家及地區被「狙擊」，出現流動性危機時，也有更多的儲備抵禦波動。不過總有一些財經網紅，沒有理解就暗指做法等於「美元送中」，反映他們對貨幣政策認識淺薄，這就是後話了。

國際結算銀行早前發布其年度報告，重點關注兩件大事，一個是環球通脹危機，另一個則是加密貨幣對現有銀行體系的衝擊。

該行描述在環球通脹危機出現的原因，是疫情及俄烏戰爭爆發因素導致。疫情封城及其後的放寬政策，會令消費出現明顯變化，從而刺激通脹；而俄烏戰爭爆發，更進一步推動能源及食品價格上漲，成為今年通脹上升的主因，致通脹進一步高企及維持，及對發達國家及新興市場造成廣泛的影響。

國際結算銀行承認，持久的高通脹超出眾多央行的預期。對比上世紀70年代因為高通脹而導致「滯脹」，打擊經濟增長，該行認為目前通脹及利息水平對比當年仍低，暫未見滯脹情景，但憂慮高通脹會持續一段長時間，屆時銀行利率上升並長期處於高位，對使用浮動息率做按揭置業的業主，以及需要融資的企業壓力較大，也有可能影響經濟增長速度。

供應鏈綠色轉化倘青黃不接 恐惹衰退

故此，該行認為，中央銀行仍須集中精力對抗通脹，令其下降及維持穩定。同時須小心經濟有可能出現「硬着陸」而出現的金融風險。另一方面，該行在環球供應鏈也提出憂慮，尤其是「綠色轉化」（Green Transition），即轉用更環保的能源時，若是無序轉化，突然關閉高污染電廠，但未有足夠可再生能源補充，將令企業成本大增，未來幾年大幅影響多國GDP增長，甚至有可能出現約5%至10%的倒退。

綜合上述的觀點，投資者可以預期，未來一段時間內，主流央行的基調都是加息，直至通脹可以控制為止，當中的變數是期間各國經濟會出現「軟着陸」還是「硬着陸」。若通脹長期持續，央行不斷加息，硬着陸出現的風險則會愈高，股市或其他資產有可能出現更深度的回調。

換言之，在未來一段時間，持有美元是相對穩健的做法，如果相信長期通脹及會出現硬着陸，持有一定比例的黃金或相關ETF也是合適的做法。

[徐風 隨風投資]