亞太資金外流規模超金融海嘯

環球通脹高企，加上主要央行預告大幅收緊貨幣政策，令全球經濟增長前景轉弱。基金經理正撤出風險較高的市場，導致中國和日本以外的部分亞洲新興經濟體出現股債資金外流。最受影響的亞太區股市，包括技術密集型的台灣和韓國，以及依賴能源進口的印度。 外資上季從台灣股市淨沽出170億美元，並從印度股市淨沽出150億美元，從韓國股市也沽出了96億美元。

安本標準（abrdn）亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong預計，投資者將對出口導向型經濟體及估值較高的市場保持審慎，由於衰退風險上升，預期全球科技板塊前景不明朗。瑞士寶盛（Julius Baer）駐新加坡的亞太研究主管Mark Matthews稱，外資在這些市場沽貨，不是因它們本身問題，而是因聯儲局等央行收緊貨幣。

Federated Hermes基金經理Calvin Zhang表示，台灣和韓國的出口產品與日本類似，日圓貶值也損害台灣和韓國的經濟和股市。此外，印度亦受到油價高企，以及印度央行迅速加息等影響，令股市受壓。法巴此前的報告指出，發達市場的流動性迅速收緊及油價高企，是對亞洲的雙重打擊，可能會對亞洲貨幣繼續構成壓力，抑制資金流入亞洲金融市場。

（綜合報道）

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