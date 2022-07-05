經濟
國際金融

亞太資金外流規模超金融海嘯

【明報專訊】亞洲新興市場的資金外流加劇，全球基金上季在台灣、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和印度合共7個地區的股市，淨沽出價值400億美元股票，超越2007年以來任何一季，較2008年金融海嘯時期嚴重。隨着聯儲局收緊貨幣政策，預計資金將繼續撤出亞太金融市場。

環球通脹高企，加上主要央行預告大幅收緊貨幣政策，令全球經濟增長前景轉弱。基金經理正撤出風險較高的市場，導致中國和日本以外的部分亞洲新興經濟體出現股債資金外流。最受影響的亞太區股市，包括技術密集型的台灣和韓國，以及依賴能源進口的印度。 外資上季從台灣股市淨沽出170億美元，並從印度股市淨沽出150億美元，從韓國股市也沽出了96億美元。

安本標準（abrdn）亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong預計，投資者將對出口導向型經濟體及估值較高的市場保持審慎，由於衰退風險上升，預期全球科技板塊前景不明朗。瑞士寶盛（Julius Baer）駐新加坡的亞太研究主管Mark Matthews稱，外資在這些市場沽貨，不是因它們本身問題，而是因聯儲局等央行收緊貨幣。

Federated Hermes基金經理Calvin Zhang表示，台灣和韓國的出口產品與日本類似，日圓貶值也損害台灣和韓國的經濟和股市。此外，印度亦受到油價高企，以及印度央行迅速加息等影響，令股市受壓。法巴此前的報告指出，發達市場的流動性迅速收緊及油價高企，是對亞洲的雙重打擊，可能會對亞洲貨幣繼續構成壓力，抑制資金流入亞洲金融市場。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

太古再放售太古城逾千車位 指引價逾23億 擬售非業主
太古再放售太古城逾千車位 指引價逾23億 擬售非業主
西九藝術大樓重新招標 營運權延長14年
西九藝術大樓重新招標 營運權延長14年
兩年前東九居屋王淪銀主盤 叫價高買入價2%
兩年前東九居屋王淪銀主盤 叫價高買入價2%
恒地馬適路項目料下月推 兩期合共1700伙
恒地馬適路項目料下月推 兩期合共1700伙
持牌代理連跌4個月 10個月最少
持牌代理連跌4個月 10個月最少
互換通爭年底前上馬 增利率工具 初期僅限北向交易 助外資對冲債券投資
互換通爭年底前上馬 增利率工具 初期僅限北向交易 助外資對冲債券投資
話你知：互換利率產品 可增收入或對冲損失
話你知：互換利率產品 可增收入或對冲損失
人幣港元互換協議常備化 擴至8000億
人幣港元互換協議常備化 擴至8000億
長和突提價 出售英電網告吹
長和突提價 出售英電網告吹
路透：恒大尋求債權人支持 推翻清盤呈請
路透：恒大尋求債權人支持 推翻清盤呈請
商湯再瀉近兩成 失守千億市值 D+輪投資者蝕兩成 匯豐：大量投資者仍有獲利
商湯再瀉近兩成 失守千億市值 D+輪投資者蝕兩成 匯豐：大量投資者仍有獲利
美團再有創辦人沽貨套逾3200萬
美團再有創辦人沽貨套逾3200萬
泰加暫停為8月後到期所有保險續保
泰加暫停為8月後到期所有保險續保
TVB財務總裁上任僅半年辭職
TVB財務總裁上任僅半年辭職
3內房公布6月賣樓數據 按年跌逾半
3內房公布6月賣樓數據 按年跌逾半
短期難通關 賭股全線跌 大行削3年賭收預測 料金沙澳博等需集資
短期難通關 賭股全線跌 大行削3年賭收預測 料金沙澳博等需集資
莎莎料今年毛利率升 花旗有保留料續虧損
莎莎料今年毛利率升 花旗有保留料續虧損
傳美或調低對華關稅 人民幣昨抽高
傳美或調低對華關稅 人民幣昨抽高
Tesla交付量按季轉跌 上半年比亞迪超前 新能源車銷量稱冠
Tesla交付量按季轉跌 上半年比亞迪超前 新能源車銷量稱冠
輸入通脹 德31年首錄貿易逆差
輸入通脹 德31年首錄貿易逆差
徐風：慎防遏通脹變硬着陸 美元黃金助分散風險
徐風：慎防遏通脹變硬着陸 美元黃金助分散風險
劉宇亮：藥品管理法落實 藥股受扶持
劉宇亮：藥品管理法落實 藥股受扶持
吳漢銘：金融科技人才要求 隨新業務模式轉型
吳漢銘：金融科技人才要求 隨新業務模式轉型
何民傑：官商合作締造高效市場
何民傑：官商合作締造高效市場
技術取勝：贛鋒鋰業不宜低收78元
技術取勝：贛鋒鋰業不宜低收78元
查燿中「回家」 任興業非執董
查燿中「回家」 任興業非執董
劉思明：疫情反覆 醫藥股氣勢如虹炒波幅
劉思明：疫情反覆 醫藥股氣勢如虹炒波幅
周顯：中國天然氣做大做強
周顯：中國天然氣做大做強
湯文亮：中國只買空巴是離間計
湯文亮：中國只買空巴是離間計