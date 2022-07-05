經濟

3內房公布6月賣樓數據 按年跌逾半

【明報專訊】內房股銷售跌跌不休，多間內房股昨日公布6月合約銷售表現，其中合景泰富（1813）公布，2022年6月份合約銷售額46.81億元（人民幣，下同），較去年6月減少54.6%，惟比較5月合約銷售約541.21億元，按月升13.6%。

合景泰富表示，集團2022年首六個月合約銷售額為262.28億元，較2021年首六個月的561.76億元，按年跌53.3%。

同日公布數據的景瑞控股（1862），集團6月份合約銷售額6.8億元，較2021年6月份34.39億元，按年減少80.2%；按月則微跌1.9%。統計今年首六個月，景瑞合約銷售額約38.29億元，按年跌79.6%。

至於大發地產（6111）6月份合約銷售額約5億元，按年減少90%﹔較2022年5月份3億元，按月升66.7%。大發今年首六個月合約銷售額為37.1億元，按年跌85.6%。

此外，寶龍地產（1238）昨日公布，就今年7月及11月到期兩批境外美元債券持有人提出交換要約，旨在延長公司債務的到期日、強化其資產負債表及改善現金流量管理。

寶龍兩筆美元債延期一年

集團表示，兩批債券年息率分別為4厘及7.125厘，未償還本金總額為2億及3億美元；前者將置換為2023年7月到期的新美元票據、年息4厘，每半年付息，後者置換為2024年1月到期的18個月新美元票據，年息7.125厘，半年支付一次。

相關字詞﹕寶龍地產 合景泰富 合約銷售 內房股

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