經濟

TVB財務總裁上任僅半年辭職

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨收市後公布，馮潔儀（圖）因個人原因辭任公司財務總裁及秘書，即日生效；馮潔儀亦不再擔任董事局投資委員會成員及公司授權代表。事實上，馮潔儀於今年1月1日才正式接替退休的麥佑基出任TVB財務總裁及公司秘書。換言之，馮潔儀上任僅約半年便宣布辭任。TVB昨天收報4.35元，升0.93%。

李福來陳樹鴻分擔職務

TVB表示，在物色到替代馮潔儀的人選以前，將由李福來擔任公司署理財務總裁，以及由陳樹鴻擔任公司署理公司秘書及授權代表。翻查資料，馮潔儀在加入TVB以前，於2019年至2021年間曾出任西九文化區首席財務總監，亦於2016年至2019年間出任大昌行 （1828）的執行董事及財務總裁，以及出任維他奶（0345）的首席財務總監。

據公司介紹，李福來於2021年12月加入TVB擔任企業發展主管，此前為投行高盛銀行部執行董事，亦曾擔任新加坡國際港務集團的東北亞地區財務總裁，後期為集團的策略主管。陳樹鴻則是TVB副總經理（法律及國際業務），於2010年加入TVB出任法律總顧問，及後於2016年7月獲委任為現時職位。加入TVB以前，陳樹鴻曾於亞洲電視及有線寬頻（1097）任職。

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