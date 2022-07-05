長和突提價 出售英電網告吹

加價按英通脹9.1%掛鈎

《金融時報》引述消息人士透露，長和系有見英國通脹急升，在簽署合約前兩天調高作價，但財團認為作價太高，最終放棄收購。據報道，英國近期通脹升至9.1%，為1980年代以來最高，但由於英國規定電力公司的利潤需與消費物價指數或零售物價指數掛鈎，通脹大幅上升反而有利UKPN的業務表現，縱使成本因通脹增加，但利潤往往增長更多。

Berkeley Research Group董事總經理Colm Gibson認為現時英國通脹持續上升，基建、公用事業資產可謂投資者的避風港，將繼續受投資者的青睞，即使英國政府威脅向這些企業徵收暴利稅，亦無損其吸引力。

長建股價昨升1.35%

長和系於2010年以58億英鎊（當時約值700億港元）從法國電力公司購入UKPN。UKPN是英國最大配電網絡營運商，其網絡橫跨倫敦及東南部肯特郡等地。截至去年3月31日，全年稅前盈利超過6億英鎊，收入佔英國整個行業約四分之一。

據報道，對於收購告吹一事，KKR與麥格理拒評，長建（1038）亦未有回應。長建股價昨日收報48.75元，升1.35%。