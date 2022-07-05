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恒地馬適路項目料下月推 兩期合共1700伙

【明報專訊】踏入下半年，發展商陸續公布下半年推盤大計。恒地（0012）部署本季推出粉嶺馬適路項目，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該項目將分兩期發展，合共提供約1700伙，涵蓋開放式至2房連儲物房單位，最快下月登場。

上述馬適路項目第1期早前已申請預售，涉及603伙，預計2023年3月底落成，換言之，若項目按計劃於季內推出，樓花期將約8個月，屬短期樓花。至於由同系香港小輪（0050）與市建局合作發展、早前上載樓書的深水埗新盤映岸，則因需「升級」售樓中心，有機會在馬適路項目登場後才推售，預計7至8月繼續銷售程序。

另外，恒地啟德THE HENLEY系列已屆現樓，發展商近日陸續發信交樓。林達民表示，THE HENLEY系列迄今售出502伙，套現約51.4億元，稍後將更新付款方式，並隨即推售現樓。

凱柏峰I首輪買家七成採建期付款

由信置（0083）及嘉華（0173）牽頭發展將軍澳日出康城凱柏峰I，上周四首輪銷售，3小時沽清238伙，套現19億元。據成交紀錄冊，首輪沽出的238伙中，165伙採建築期付款，佔售出單位總數約七成。凱柏峰I已落實本周四次輪銷售，信置執行董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目次輪銷售累收逾3500票，以開售238伙計，超額逾13倍。

飛揚特色戶實呎2.01萬破頂

市場觀望來季新盤推售部署，昨日僅錄零星一手成交。長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚第1期，昨日招標售出兩伙連天台特色戶，套現1416.8萬元。當中第2座22樓D室，實用面積282方呎1房間隔，另連225方呎天台，成交價568萬元、實呎20,142元，創項目呎價新高。另外，信置旗下觀塘現樓凱滙，相隔約1個月再錄成交，單位為第5座50樓L室，實用面積771方呎，3房1套間隔，另連613方呎天台，成交價2000萬元、實呎25,940元。

[香港地產]

相關字詞﹕凱滙 信置 新地 長實 飛揚 凱柏峰I 映岸 恒地 香港小輪 馬適路項目第1期

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