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兩年前東九居屋王淪銀主盤 叫價高買入價2%

【明報專訊】樓市及股市起伏不定，近期銀主盤有上升趨勢，當中不乏未補價居屋單位。市場消息稱，樂富居屋德強苑A座高層09室，實用面積656方呎，3房間隔，新近淪為銀主盤，近日分別以995萬元於自由市場及以845萬元於綠表市場放售。

德強苑3房綠表845萬放售

翻查資料，該單位原業主於2020年4月以826萬元未補價購入，成交價一度膺東九龍未補價居屋王。原業主持貨僅約兩年，單位已淪為銀主盤，而銀主現於未補價市場放售，叫價僅較單位買入價高19萬元或約2%。

事實上，早前亦有未補價居屋銀主盤成交個案，2019年新居屋樓王何文田冠德苑，今年4月錄得銀主盤成交，位於B座高層9室，實用468方呎，以609.5萬元未補價沽出、實呎13,023元。原業主2019年12月409.88萬元向房委會未補價購入，單位逾兩年帳面升值199.62萬元或約49%。

太古城移民盤1020萬沽 10年升四成

另外，一向抗跌力較強的指標屋苑亦錄得低估價成交。美聯物業分行營業經理范浩軒表示，鰂魚涌太古城金山閣中層B室，實用面積約582方呎，2房間隔，以1020萬元成交，較銀行估價低約一成，實呎17,526元，買家為港島東用家，原業主因移民沽貨套現，2012年以約730萬元購入，帳面獲利約290萬元或約40%。

HENLEY首錄租賃 1房1.65萬

一向屢錄二手蝕讓的馬鞍山星漣海，中原地產資深區域營業董事徐可志表示，屋苑2A座中層D室，實用1154方呎，4房1套間隔，以1745萬元易手，實呎15,121元。原業主2018年約1912.9萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕約167.9萬元或約9%；連使費計料實蝕逾257.9萬元或約13%。

租務方面，近月陸續入伙的啟德THE HENLEY首錄租務成交。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，該單位為THE HENLEY I第2座中層H室，實用面積379方呎，1房間隔，以月租1.65萬元租出，實用呎租44元。上述單位業主於去年5月，以959.4萬元購入，租金回報約2.1厘。屋苑現時約有57個放租盤，叫租介乎1.25萬至2.96萬元不等。

[香港地產]

相關字詞﹕蝕讓成交 星漣海 移民盤 太古城 銀主盤 德強苑

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