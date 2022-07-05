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西九藝術大樓重新招標 營運權延長14年

【明報專訊】今年2月截標的西九藝術廣場大樓，外界引頸以待西九文化區管理局批出營運權之際，該局副行政總裁（區域發展）顏金施接受訪問時指出，項目條件優厚，因應各方持份者的意見，將優化項目的招標條款，項目發展和營運年期由原本的34年，延長14年至48年，直至2070年。基於優化招標條件，該局決定不接受之前的標書，目標在今年內安排項目以優化後條款重新招標，以及批出項目的營運權。

項目營運年期至2070年

顏金施表示，西九管理局在招標期間積極與政府相關部門磋商，爭取項目的發展和營運年期延長至48年，另項目涉及超過100個車位的使用權，中標者的使用年期由原先的10年，亦一併延長至48年直至2070年，以便中標者有更好的規劃及發展。

過去中標者在判標後（意指公布招標結果）須分兩期繳交固定租金，當物業落成後，中標者須支付收入分成，最高比例為20%的條款，該局未有明確回應是否沿用，只透露租金收入年份2025年（即項目落成年份）沒有改變。顏氏續指，優化招標條款後，將更能配合西九的整體發展，亦能保障管理局的收入，因此管理局決定不接受之前的標書，並在短期內會向所有曾索取招標文件發展商和財團發信，邀請他們在優化招標條款下入標。

顏金施：更能保障管理局收入

被問及早前收到標書是否未達管理局的意向，顏金施回應指，疫後本港經濟重拾升軌，去年第四季西九文化區內商業收入有顯著增長，如餐飲零售的收入，比過去12個月增加80%，而停車場收入亦較12個月前增加90%；另位西九管理局大樓可出租的空間已全數租出，繼拍賣行富藝斯承租近5萬方呎樓面後，另一間跨國保險公司亦承租頂層約4萬方呎的樓面，反映西九文化藝術設施受歡迎，帶動商業設施的收入。

西九藝術廣場大樓由3幢商業大樓組成，總樓面約70萬方呎，包括辦公室面積67.2萬方呎，另約2.69萬方呎零售、餐飲等樓面，項目去年11月招標，以「建造、營運及移交」模式（BOT）批出34年營運權，並在今年2月截標，據悉，當時最少收到4份標書，包括新地（0016）、信置（0083）、領展（0823）及華懋。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析指，現時本港大部分商業地發展以50年為基礎，是次西九藝術廣場大樓的營運權延長至48年，無疑能起提振作用，但入標的發展商數目不一定有變，惟其出價可能會迎合到西九管理局的目標。

[香港地產]

相關字詞﹕華懋 領展 信置 新地 張翹楚 顏金施 西九藝術廣場大樓

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