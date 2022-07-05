經濟
香港地產

太古再放售太古城逾千車位 指引價逾23億 擬售非業主

【明報專訊】雖然太古地產（1972）近年在港推售的新盤不多，但近期卻連番大動作。繼上月以近20億元投得灣仔住宅地後，市場消息稱，該集團正以一籃子形式放售鰂魚涌太古城1至9期餘下1100多個私家車位及170多個電單車位予單一買家，指引價逾23億元。太古地產發言人回應，集團除以拆售形式出售外，正考慮以其他方式出售該等期數內餘下的車位，包括出售車位予非太古城住宅業主。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

市場消息透露，今次太古地產放售的太古城車位位於屋苑1至9期，包括1100多個私家車位及170多個電單車位，據悉指引價約23.6億元，平均每個私家車位約203萬元。本報向太古地產方面查詢，該集團發言人表示，自2020年起已拆售太古城1至9期合共2530個私家車位及198個電單車位，截至今年6月30日已出售1393個私家車位及38個電單車位予太古城住宅業主；有見相關車位已銷售逾一年半，集團正考慮以其他方式出售該等期數內餘下的車位，包括售予非太古城住宅業主。

兩年累沽近1400個車位

換言之，即太古城1至9期剩餘1137個私家車位及160個電單車位。集團發言人補充，自2020年起拆售太古城個別期數的私家車位予太古城住宅物業業主，並於今年6月加推196個位於太古城的電單車位，供有興趣的太古城住宅業主以先到先得的形式選購後，現階段集團未有計劃出售位於太古城第10期及第11期的任何車位。

事實上，近年太古地產動作多多（見表），包括上月以逾19.62億元投得灣仔皇后大道東住宅官地，每方呎樓面地價約16,888元，為去年底政府於地契加入限呎條款後，首幅賣出的限呎住宅官地。

前新法書院舊址13.4億易手

另資料顯示，前身為新法書院的何文田文福道25號上月以13.4億元易手，買家以RLC（ Portland Commercial）Limited登記，董事包括Gold Pagoda Holdings Limited及李國賢（Lee Keith Alexander），後者與一名律師同名。物業2016年由國際學校Stamford American School以6.73億元購入，並重建成該校校舍，未計及建築等成本，Stamford American School帳面獲利約6.67億元或近1倍。

KAZA連環放售3幢服務式住宅

此外，高力資本市場亞洲區行政董事鍾德堯表示，服務式住宅營運商KAZA放售港島3幢分別位西營盤、灣仔及赤柱的服務式住宅，其中兩幢設有部分商業和辦公室樓面，合共21個住宅、 3個商舖和4個辦公單位，涉及樓面約14,348方呎，意向價約4.45億元。

[香港地產]

相關字詞﹕車位 新法書院 柴灣前中巴車廠項目 太古城 太古地產

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