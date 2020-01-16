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抵禦通脹抗加息 吸黃金避險 可助組合多元化 黃金ETF可取

【明報專訊】退休之時遇上通脹，物價自然上升，但另一方面通脹亦侵蝕退休金，令其縮水，同時有機會面對股債市場的波動，投資組合最好加入商品投資，以分散風險。在經濟增長低、通脹高企的滯脹風險升溫，而且長期處於金融壓抑及實際負利率的環境，對黃金投資前景而言極為有利。黃金投資除實物外，也可以用黃金交易所掛牌基金（ETF），在香港上市的黃金ETF有3隻，分別是SPDR金ETF（2840）、價值黃金ETF（3081）及恒生人幣金ETF（83168），踏入退休的「老友記」只要有股票戶口，可隨時買賣，十分方便。

明報記者 龍彩霞

投資黃金前先要做足功課。市場對黃金前景的分析都普遍看好，惟也要留意風險。永豐金融資產管理董事總經理涂國彬認為，美元強勢對金價有壓力。他表示，面對高通脹壓力，全球不少央行都開啟加息大門。美國聯儲局已展示加息壓通脹決心，主席鮑威爾重申無條件抑制通脹，所以投資者預測未來會進一步加息，這會利好美元。

黃金美元計價 多隨通脹上升

雖然在6月加息後美匯指數回吐，反覆測試104水平支持，但相信調整後會繼續上行。除了聯儲局，歐央行或在7月開始加息，英央行更已加息5次，仍有進一步加息空間。澳央行在6月意外加息0.5厘後或在7月繼續大幅加息。

在加息環境下，黃金的吸引力下降。不過高通脹和經濟增長放緩下，金價又會獲得避險需求的支持，金價波幅或會增加。後市還要看經濟數據和聯儲局態度，包括三大央行行長會議和美國PCE數據等。

黃金ETF是投資黃金的主要方式之一。不過，任何投資都有優點缺點，黃金ETF也不例外。簡單來說，退休投資組合配置黃金ETF可對冲通脹風險。任何好的投資組合都要多元化，退休儲蓄太過依賴單一資產會帶來風險。黃金ETF可以分散投資風險的同時，還能抵禦通脹。當消費價格上漲，美元的購買力下降。美國通脹率上升，黃金是美元計價商品，這意味通脹率上升時黃金的價格通常都會上漲。

俄烏局勢倘惡化 金價或會再升

施羅德金屬基金經理James Luke表示，如果出現通脹，很多投資者傾向將手上的部分現金換為黃金以保護投資組合的價值。這增加了黃金的需求，同時觸發一系列的連鎖反彈，進而推高金價，這也正是黃金被視為抗通脹資產的原因。不過， 實物黃金的購買、運輸和存儲成本既繁瑣又昂貴，黃金ETF則可以解决這些麻煩。受俄烏局勢的地緣政治壓力等因素影響，若衝突惡化或制裁未達預期效果，金價或會繼續上升。

世界黃金協會投資研究部經理Adam Perlaky表示，在目前的不明朗因素下，機構投資者很可能會因其他選擇沒那麼吸引，而傾向考慮以黃金等資產實現投資組合多元化。許多投資者喜歡關注原油和黃金之間的關連，但在過去的50年，這種關連幾乎是零。若股市開始急速下跌，歷史數據顯示黃金是比大宗商品更加適合的對冲手段。

黃金相對商品價格波動較低

如果全球供應鏈開通、俄烏衝突緩和，原油和其他目前供應緊張的非黃金商品也可能會大幅回落，而黃金也有可能失去近期的增長動力。然而，黃金的波動率遠低於其他商品，尤其是油價，且黃金的波動也比一些大宗商品指數低很多。長期來看也是如此，黃金的長期波動率與美股相似，遠低於大宗商品。如果金價回調，更多戰略投資者可能會投機以較低價格買入黃金。因此，現在或許是考慮從大宗商品轉向黃金的理想時機。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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