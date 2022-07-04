馬泰陽：樓價有望全年升3%至5%

直至2003年SARS期間，市場出現恐慌性的大跌市，整體樓市成交陷入谷底。SARS後樓市由低位大幅反彈，直至2008年，金融海嘯打擊全球經濟，本港股樓市場應聲齊跌，股票市場更出現恐慌性拋售。筆者常言樓市勝股市，據政府差估署樓價指數，雖然2008年12月低見104.8，按年跌11％，但樓市跌至谷底後拗腰反彈，並火速重拾升軌，帶動2009至2020年升勢持續。

2013年，實施《一手住宅物業銷售條例》，對地產商實施多項法定要求；並引入雙倍從價印花稅，購買非住宅物業時，須繳付的從價印花稅（AVD），由稅率最高達物業價格之4.25%增加至8.5%。來到2022年，政府再放寬按保推出「波叔PLAN」重啟換樓活動，樓市重見起色，不過本港上半年因受到疫情反覆，拖累上半年的樓價表現，未能全面發揮其威力，相信待疫情受控以及通關後，「波叔PLAN」威力將全面發揮，二手住宅成交有機會回升到6.6萬宗的較正常水平。倘若下半年的疫情持續穩定受控，預料下半年新盤的銷售量將有望重上逾萬伙水平，達10,500伙，預料全年樓價仍有望升3%至5%。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]