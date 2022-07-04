陳永傑：加息總有陣痛 經濟料迅速回復

全球通脹引發加息浪潮，務求打擊通脹這隻猛獸。聯儲局初時反應比較緩慢及保守，但終於今年6月份重手加息0.75厘，至今3度加息經已達到1.5厘。有人開始憂慮加息太多會導致硬着陸經濟衰退，又成為另一種不利經濟的環境。

對抗通勿猶豫 出手要快

布拉德的觀點是，聯儲局在1994年迅速合共加息7次，其中有1次加息0.75厘、2次各加息0.5厘，令聯邦基金指標利率由3厘升至6厘。不過，當時美國經濟並無陷入衰退，而是出現「軟着陸」。所以，他建議聯儲局加息對抗通脹之時，不要猶豫，出手要快。

筆者記得1994年初接近農曆新年時分，時任聯儲局主席格林斯潘突然展開當年第一次加息行動，美股等投資市場反應相當大，跌幅顯著。加息很難使投資市場覺得安然無恙，多少總有陣痛。當時加息後香港股市及樓市都即時下跌，但兩者調整不算深，大概一年時間之後，已重拾升軌。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權。他指出，聯儲局自3月展開加息行動，對經濟造成困擾，但期望最終能像1994年般出現軟着陸。聯儲局如果迅速加息，將有力控制通脹。如果聯儲局對付通脹出手夠快，通脹的確會容易受控，反而拖延會令通脹肆虐。美國財長耶倫更為自己看錯通脹初時不會作惡而向公眾表示歉意。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]