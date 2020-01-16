瑞銀亞洲：券商列首選名單 美團牛68549

【明報專訊】美團（3690）上周初曾收於高位207元，惟美團升勢未能持續，上周三開始回吐，上周四續跌4.2%，亦是上周四表現最差的ATM兼恒指成分股。美團亦於券商未來下半年首選股名單中。如看好美團可留意認購27229，行使價250.2元，2022年10月到期，有效槓桿約5.4倍。看淡可留意美團認沽17540，行使價150.7元，2022年9月到期，有效槓桿約4.9倍。看好也可留意美團牛證（68549），收回價178元，行使價175元，2023年3月到期，有效槓桿約9倍。看淡可留意美團熊證50725，收回價215元，行使價218元，2023年4月到期，有效槓桿約8.4倍。
如看好騰訊，可留意騰訊認購12156，行使價450.2元，2022年9月到期，有效槓桿約9.4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽16121，行使價287.8元，2022年9月到期，有效槓桿約7.6倍。
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