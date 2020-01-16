何啟聰：大股東減持漸消化 騰訊牛61628

近日憂慮大股東減持的騰訊（0700），上周四跟隨大市向下，最多曾跌約3%至354元，收市仍跌近3%。向上觀望重上100天線約383元的機會，並留意能否在350元以上喘定跌勢。騰訊再遇跌勢，好倉繼續吸引資金。關注大股東減持的負面消息逐步消化後，騰訊波幅或有機會收窄，亦見有好友考慮中距離牛證，以免除引伸影響。看好或可考慮騰訊牛證61628，收回價338.88元，行使價335.88元，槓桿比率約14.8倍。相反看淡或可留意騰訊熊證56914，收回價368.88元，行使價371.88元，屬新上市產品。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]