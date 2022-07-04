區偉志：DeFi平台的運作與風險

傳統金融世界被大機構壟斷，全都是既得利益者，妨礙金融創新。DeFi摒棄傳統金融機構作為中間人，只靠一份智能合約便能夠提供貨幣兌換及借貸等服務，確實是突破了傳統的局限，提升了交易的效率及降低信貸風險。此外，DeFi平台的所有交易都記錄於區塊鏈上，比傳統金融的透明度高，也易於被審核。開放式的平台特性，對金融普及化尤其有利，只要擁有加密貨幣錢包便可參與，對需要跨境交易的人提供不少便利。

「收益挖礦」曾提供可觀回報

DeFi平台的核心靈魂是「收益挖礦」（或稱「收益耕作」，英文Yield Farming），收益挖礦泛指投資者為DeFi項目提供流動性以賺取代幣及相對吸引的回報。早前，一些藍籌的收益挖礦項目（如Aave及Curve）動輒就可以穩定地提供10%以上的年化收益率，一些較新的項目（如Single Finance）甚至能提供上百的年化收益率。現時約有700億美元的加密貨幣在各DeFi平台內鎖倉，參與不同的收益挖礦活動。跟其他投資一樣，在參與收益挖礦前，我們最好能回答兩個問題：我們正在提供什麼價值、為什麼能產生收益？誰人在為我們的收益買單？筆者在此簡介三個最基本的收益挖礦方法，當知道項目的收益來源時，便可更好地評估項目的風險與回報。

第一，提供貸款（Lending）。經過兩年快速的發展，DeFi世界已有大量借貸相關的平台，如Aave、Compound等。這些平台把閒置的資金集成一個資金池，借款者放下一定的抵押品（其他加密貨幣）便可從資金池中獲取貸款，利率則由平台利用演算法根據當時市場的資金供需而定。4月，在Anchor平台上借出UST能帶來19%左右的收益率，在Aave借出CRV也有18%左右的回報，投資回報的來源就是借款人支付的利息及平台幣。然而，5月初穩定幣UST跌入死亡螺旋後，存放在Anchor的資產接近歸零，可見看來安全的項目背後亦隱藏着不少風險，傳統金融市場的貨幣政策等因素亦須納入考量。

第二，質押代幣（Staking）。很多DeFi項目的平台幣都會提供質押服務，投資者只需把指定代幣質押於平台上，便可獲得相當可觀的年化回報。質押對平台的作用，就是要減少平台幣的供應，以穩定幣價，這機制對剛起步的平台尤其重要。最近也有一些NFT項目發行後利用此機制吸引投資者把NFT質押，以減少沽售壓力，對價格具有支持作用。對投資者來說，如果看好幣價或NFT，在持倉的同時也想賺取額外回報，質押是個不錯的選擇。但要留意賺息蝕價的風險，質押本質上只是把供應推遲，當沒有人願意質押時沽壓便會大幅上升。

第三，流動性挖礦（Liquidity Mining）。像港交所那樣的傳統交易所，在收到客戶的買入或賣出指令後，會按價格及時間的優先次序自動對盤，撮合買賣雙方。去中心化交易所（Decentralized Exchange, DEX）與傳統交易所最大分別，是不用依賴對盤系統，取而代之是發明了自動造市系統（Automated Market Maker, AMM），免除了結算的程序及交易對手風險。流動性提供者 （Liquidity Provider）可以在DEX上把一對代幣（如ETH/USDT）注入資金池，如有人想把ETH兌換為USDT便可到這個資金池中交易，交易價格按池中各代幣數量運算出來，而流動性提供者則可從每筆交易中賺取交易費用及平台幣奬賞。資金提供者的風險就是一對代幣的漲跌，以及平台幣的下跌。

各國政府將加強監管DeFi

DeFi的崛起除了吸引到投資者的關注外，亦引來各地政府的注目。歐盟委員會在《2022年歐洲金融穩定與一體化評估》中，提到DeFi擁有比傳統金融更有效率、透明度和開放性更高等優勢。但同時，亦對DeFi項目的風險和安全性有所擔憂，並建議監管部門重新考慮對DeFi的監管模式。可見，DeFi這顆新星已受到廣泛關注，人氣不容小覷。

風險方面，DeFi平台若保安不足或智能合約有漏洞，黑客便會有機可乘。把資金存在DeFi平台上沒有存款保險，亦可能遇上假項目，被捲款潛逃。此外，有些項目需要投資者把資金鎖死一定時間，假如遇到波動市况，投資者便逃生無門。DeFi系統內有很多複雜創新的操作，一般人難以明白其背後風險，整個生態圈也不知不覺地陷入了高槓桿狀態，尤其是在借貸方面，抵押品都是加密貨幣，借來的資金往往用來買入更多的加密貨幣，當幣價大跌時對平台及借貸雙方都帶來巨大風險，導致系統性骨牌效應，最近Celsius及3AC出現的危機便是最佳例子。

總的來說，這項在傳統金融以外的創新科技，確實給投資者帶來新的選擇，但切忌因為新鮮感和好奇心，而在不了解項目下跟風投資。正所謂力不到不為財，要賺取高回報，投資者固然要做足功課，研究項目發起人的背景、生態圈的實力及代幣供應量。

在雷曼式的幣圈海嘯過後，相信DeFi在合規、安全及監管方面必須改進，且看它能如何演變出更有持續性的商業模式。

香港數碼資產學會共同創辦人石壁投資管理（香港）有限公司投資總監

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