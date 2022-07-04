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2022年7月4日星期一
謝偉銓 銓之講場
投資策略
TVB股東架構重組 騰訊阿里撤出 華人文化投資項目多 退股或涉避內地監管
中信證券：TVB電商平台 難撼動HKTVmall
晨星：內地ETF規模超越香港 愈拉愈濶
友邦香港推創業就業支援 拓青年人市場
中銀租賃盈警 料蝕3.3億美元
中央肯定「一國兩制」 財爺︰穩工商專業界別信心
世茂逾10億美元債到期未還
10盤料本季登場 涉約5200伙 新地NOVO LAND伙Wetland 3期強攻新界西北
凱柏峰I周四次輪開售238伙
樂風周佩賢看好舊區配套 冀注新元素
十大屋苑周末僅1成交 9個月新低
新地15商場長假丁財齊按月升5%
璟裕：本季港股料波動 揸內銀電訊防守股
璟裕屬鄭志剛私人投資 資產值達20億美元
瑞信邵志銘：中資股續看漲 留意科網龍頭
瑞信馬傑明：今年屬「過渡之年」
今年最大IPO 天齊定價吸引 鋰礦商食正減排趨勢 A股去年升1.7倍
泰禾人壽大股東資格惹爭議 陳健波認收查詢 業界料保監難追究
贛鋒鋰業遭中證監立案調查 涉A股內幕交易案
美圖「炒幣」勁蝕發盈警
李澄幸：保險可作退休策劃穩健工具
環球經濟數據
金子：延騰訊合作 京東Call 14861
徐風：小心虛幣監管反增巿場風險
凱基亞洲：資金流出亞洲 限制港股升勢
伍禮賢：信義玻璃需求最壞時期已過
潘啓才：京東營運持盈保泰 迎抗經濟動盪
盧駿匡：港股調整機率增 中長線向好
謝偉銓：改劃用途令地價現變數
月餅早鳥優惠邊間最抵？
沈永年：內地銀行開戶 便利電子支付
陸振輝：人生四幸事 滋潤優游歲月
林嘉文：美元下半年料見頂 利商品貨幣
區偉志：DeFi平台的運作與風險
張玉峰：英偉達搶攻台積電霸主之位
陸振球：美長債息回落 反增經濟衰退憂慮
林少陽：美股熊巿儲貨 要耐心播種
技術取勝：中海外處上升通道
蔡金強：憶回歸．25周年慶
徐家健：比特幣暫未具條件作交易媒體
艾雲豪：Nike創始人奈特的劫後餘生
李順威：經濟軟着陸乃罕見事
劉思明：港股下半年跑贏外圍挑戰大
何啟聰：大股東減持漸消化 騰訊牛61628
瑞銀亞洲：券商列首選名單 美團牛68549
摩根大通亞洲：對冲持倉風險 納指沽10443
周顯：史上最大宗金融犯罪
王弼：美股跌幅未反映歐日債危機
曾淵滄：港地產股PB PE低 收息之選
湯文亮：蝕讓多 代表超高價仲多
李聲揚：經濟衰退 買股最佳時機
陳永傑：加息總有陣痛 經濟料迅速回復
廖偉強：「好磁場」重現香江
布少明：回歸25年 港樓再闖高峰
馬泰陽：樓價有望全年升3%至5%
薈藍特色戶賞青衣靚海景
YOHO Town 兩房叫價680萬起
抵禦通脹抗加息 吸黃金避險 可助組合多元化 黃金ETF可取
謝偉銓：改劃用途令地價現變數
【明報專訊】香港土地資源珍貴，政府根據《城市規劃條例》將全港大部分土地規劃指定用途，同時亦限制發展的最高密度，相關規劃用途及發展限制，對土地價值帶來一定的影響。
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