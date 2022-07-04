泰禾人壽大股東資格惹爭議 陳健波認收查詢 業界料保監難追究

明報記者 歐陽偉昉

黃其森在2017年透過旗下泰禾投資，向大新金融（0440）購入大新人壽。不過，自2020年起泰禾系屢涉財困，其中同系內房泰禾集團2020年7月宣布債務違約，至今被追討累計165.79億元人民幣，並已14次被列為「失信被執行人」。至於泰禾投資旗下永興達，今年2月亦被海通入稟追討2.42億美元欠款和利息，在上月被高院頒令清盤。

泰禾人壽母企遭清盤 同系陷財困

泰禾人壽在永興達清盤後發表聲明，指公司日常營運獨立，永興達董事沒有在其董事會任職，該行將繼續履行對所有客戶保單的責任。保監局則稱，泰禾人壽日常營運獨立於其母公司，目前的償付能力及流動資金均符合監管要求，足夠應付理賠索償和期滿退保的需要，會繼續密切注視泰禾人壽的營運及有關事態發展。

不過，有意見指出，保監局對適當人選指引中，認可險企控權人時，需考慮其財政狀况和償付能力，包括任何其他業務的經營狀况，質疑保監局在泰禾集團出現財困後，未有撒消其作為泰禾人壽股東控權人的認可。

最終股東黃其森2020年已辭任

立法會保險界議員陳健波回覆查詢時稱，曾收到泰禾客戶對泰禾母企清盤的查詢，從保監局了解，泰禾人壽客戶相關的資產已經被分隔（ring-fence），不能被大股東提取，有足夠資金償付客戶索償和債務。有客戶接納解釋，但也有個別客戶選擇承受部分損失提早退保。他表示當局一直有監察情况，應有和泰禾人壽保持溝通，或已措取措施但沒有向外公布。

業內人士認為，目前保監局的監管準則，主要針對險企是否有足夠償付能力，也一直推動險企與母公司財務分隔，提升風險管控。泰禾人壽日常運作獨立，母企沒有派員影響董事會，監管對適當人選的重點便會落在董事會，而保監局也可就個別董事或管理層的適當人選資格提出質疑。

不過，值得留意的是，黃其森雖已辭任泰禾人壽董事，但另一名執董葛勇雖然並非直接來自母公司委派，卻同時亦兼任同系泰禾集團副總裁。