璟裕屬鄭志剛私人投資 資產值達20億美元

許昊指出，璟裕於2020年開始投資，初期主要投資未上市的私募股權，涉及的行業包括金融、科技媒體電訊（Technology、Media、Telecom）及醫療等，每項投資金額介乎數百萬美元至數億美元。他透露，璟裕去年底資產總值達20億美元、資產淨值約10億美元，去年盈利逾1億美元。

兩年前投資字節跳動 估值翻倍

談到璟裕過去兩年多以來的成功投資例子，許昊表示，集團早於2020年已投資內地短視頻平台龍頭抖音的母公司字節跳動，當時字節跳動估值僅1000多億美元，而去年估值曾升至4000多億美元，現時則回落至約3000億美元，至今仍取得理想的帳面利潤。

隨着去年下半年中國股市大幅下跌，璟裕認為在屬於二級市場的股市較屬一級市場的私募股權暫時有較多投資機會，向華夏香港挖角、由劉暢負責籌備成立對冲基金，專注投資中國股票。根據介紹，該對冲基金擬於本季登場，只供專業投資者認購，最低認購費為200萬美元，預計成立初期資產管理規模（AUM）為數千萬美元。

擬本季推對冲基金 冀年均回報20%

劉暢表示，他希望上述對冲基金年均賺取回報20%，較他在華夏香港所管理的公募基金更高：「我在2012年加入華夏香港，最初是任職分析師，由2017年1月開始管理的中國股票基金，至去年11月累積回報達83%，即每年平均回報近13%。該基金是長倉基金，根據基金章程要求持有現金不可超過資產值20%，即至少要持有80%股票，故在去年下半年市場狂跌的時候，表現受到影響。」

「我覺得中國股市現已跌至相對低位，由此作為出發點，未來每年賺取逾10%回報我是很有信心的，加上由於我在璟裕將會管理的是對冲基金，可以因應市况、不受限制地把適當比例的資產配置於股票或現金，甚至可以沽期指對冲大市下跌風險，因此每年平均取得20%也是有機會的。」

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