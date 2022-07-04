璟裕：本季港股料波動 揸內銀電訊防守股

明報記者 葉創成

今年4月加入璟裕集團前，劉暢2017年1月至2021年11月曾在華夏香港管理某中國股票長倉基金，該基金期內累計錄得83%回報，平均每年回報近13%，表現理想，現時則在璟裕籌備推出一隻中國股票對冲基金，目標是平均每年取得20%回報，早前他與璟裕許昊一起接受專訪，分析下半年中國股市的投資機會。

內地去年中政策轉向 重點促共富

劉暢表示，在部署今年下半年如何投資中國股市前，首先要認清楚去年下半年以來內地政策已改變風向，重點是促進共同富裕，過去一年因此亦推出眾多不同的政策，令中國股市大幅波動，像過往多年般「躺平」、買入後長線持有騰訊（0700)及茅台（滬：600519）等龍頭股便可賺大錢的時代已過去，投資者須緊跟國策適時買賣。「去年7月1日開始，內地政府在互聯網、醫藥及教育等多個行業出現180度的政策改變，這些原本均屬於高增長的行業，而在打壓政策推出後，很多投資者對有關板塊的投資價值重新評估，並且大舉沽貨離場，令它們的股價在去年下半年大跌；即使今年第一季調控政策已見底，甚至是反轉，但相關上市公司盈利仍未反轉，加上外圍亦有美國加息及俄烏戰爭等不明朗因素，而且本港在2月至3月新冠疫情進一步擴大，令恒指3月中跌至18,235點的多年低位。」

中資科網龍頭隨政策波動 只宜交易

值得注意的是，即使第二季美股表現很差，但港股表現在6月已很明顯跟美股背離，不再受美股拖累下跌，而是跟隨A股上升（見圖1），劉暢認為，原因是中美經濟周期並不一樣，故中國股市亦不一定要跟隨美股升跌：「美國通脹急升至40年高位，聯儲局需要被迫加快加息及縮表，大幅收水明顯不利當地股市；而中國去年下半年以來收緊多個行業政策後，經濟增長亦隨之下滑，當前經濟愈差，投資者可以預期政策愈要偏好。事實上，今年第二季開始內地打壓多個行業的政策告一段落，有些股票早前已跌得比較多，而它們業務還是有未來的，在政策轉為不斷支持下，股價便開始從低位回升。」

本季觀望美加息內地復蘇步伐

不少中資科網龍頭股股價上月大部分時間反覆向好，至上周中後期始回吐，劉暢分析，「雖然很多互聯網公司受惠政策反轉，帶來交易的機會，但我不敢說現在可以大舉買入互聯網板塊，因為它們的波動非常大，還是要看回報與風險的平衡，它們最近的回升是因為政策底帶動情緒底的變化，但是基本面沒有見底，在此情况下，一定要對政策反應非常快，即一定要交易，而非長期持有，例如若買入後，股價上升20%至30%便可沽貨鎖定利潤」。

前瞻今年下半年的投資環境，劉暢認為，下季的機會或多於本季，「下半年最重要的事件都集中在第四季出現，國內就是二十大，國外就是美國中期選舉，實際上都是預期10月底至11月初發生的事件，之前肯定會有一些擾動。第三季另一不明朗因素便是美國聯儲局的加息步伐，到底7月及9月的兩次議息會議分別會加多少？會不會加息至某一水平令美國明年經濟衰退的風險會愈來愈嚴重呢？」

「我們國內這邊也要看經濟到底能復蘇到什麼程度，尤其是疫情會否再度爆發及政府如何應對，如果復蘇力度不夠的話，穩增長政策會否還再加碼？政府還有什麼工具箱可用？這些都是有一定的變數，所以我覺得第四季會更清晰，屆時可能會出現一輪上升行情，而第三季還是會比較波動。」

內銀電訊股息逾7厘 國家隊視「親兒子」

劉暢透露，璟裕過去數月已斥資數千萬美元買入中國股票，逾半是內銀及中資電訊股，認為這些防守力較高的板塊有助應對第三季的波動市：「我們的願景是幫助投資者賺錢，而過程中需要具備確定性與安全點，由於內地經濟現仍處於復蘇初期，目前應該去買業務比較穩定、防禦力比較強、息率比較高的股票，在這樣的策略下，機會主要來自兩個行業，一是電訊，二是銀行，它們的息率往往高達7厘至8厘多（見圖2），可以與高息債來作對比，但信用評級遠遠優於高息債，是股票大藍籌，流動性亦很強，在這樣的環境下是比較穩妥的投資」。

至於如何具體選股，劉暢表示，在內銀中看好工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、中國銀行（3988）及建設銀行（0939）等四大國有商業銀行，以及交通銀行（3328）；在電訊中看好中國移動（0941）及中國電信（0728），形容這些股票均是「國家隊的親兒子」，一旦內地政府要入市買股維持市場穩定，也屬增持對象：「如果股市再大跌、需要救市的話，這些股票防守力很高，我相信國家隊的錢也是會買這樣的板塊來維穩市場，因為它們是國家隊的親兒子；國家隊是不會去買騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）的，因為它們不是親兒子。」

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