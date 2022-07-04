十大屋苑周末僅1成交 9個月新低

3日假期僅3宗成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，颱風襲港，上周五及上周六懸掛8號風球，加上連日暴雨，睇樓活動近乎停頓，直至昨日下午才有零星客人安排睇樓。而美國加息陰影籠罩下，市場觀望氣氛濃厚，市民買樓意欲大減，成交量因而大受影響。一手市場多區均有新盤推出，其中日出康城新盤銷情熾熱，搶去大批上車客及投資客，令二手交投緩慢。

美聯物業分行統計，過去3日長假十大屋苑錄約5宗成交，其中周末兩日僅錄2宗，與對上周末約9宗跌78%。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，雨過天晴後積壓的購買力將重臨，成交宗數或現反彈。他又稱，展望下半年，隨着新盤不斷推出，當中包括不少焦點大盤，勢必帶旺整體樓市氣氛。

怡峰園移民盤700萬沽

3年實蝕3%

另外，再有移民盤不惜蝕使費沽貨套現離場。市場消息指，屯門怡峰園6座低層F室，實用面積約659方呎，3房1套間隔，買家為區內首置客，原業主已經移民，最終以700萬元沽出，實呎10,622元。原業主2019年以約680萬元購入，帳面雖獲利約20萬元或2.9%，但若連使費計則實蝕約21萬元或3%。