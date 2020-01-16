凱柏峰I周四次輪開售238伙

凱柏峰I上周四首輪銷售極速售罄後，隨即以折實均呎18,808元加推4號價單涉128伙；換言之，是次5號價單的折實均呎與4號價單相差無幾，而撇除樓層和景觀因素，實際提價約0.5%。至於5號價單加推的80伙標準戶，包括1房戶20伙、2房戶51伙、3房戶9伙，維持最高16%直減折扣，整批折實均呎18,838元，折實價643.86萬元（1B座10樓E室，實用面積337方呎1房連開放式廚房設計）、至最貴1300.48萬元（1A座42樓B室，實用面積721方呎3房1套連儲物室設計）。信置執行董事田兆源表示，雖然周末期間颱風襲港，但凱柏峰I過去3日仍接獲近3200票，估計主要來自首輪向隅客。

另一邊廂，佳寧娜集團（0126）與宏達控股合作、樓花期長約1年半的海壇街佳悅，市場消息指過去4日累收約100票，超額1倍，約70%入票客為年輕客。佳悅上周開價，涉50伙實用面積199至289方呎的開放式及1房戶，折實均呎19,493元，實用面積199方呎開放式戶折實345.92萬元入場。

3日長假僅20宗一手成交

受颱風襲港影響，綜合市場資訊，7月首3天一手市場累積僅錄約20宗成交；其中長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚，原定上周六次輪銷售80伙，延至昨日進行，其中以價單發售的72伙1房至3房戶，沽約11伙，令項目上月底推出以來累沽單位增至約112伙。