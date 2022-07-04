友邦香港推創業就業支援 拓青年人市場

推「情景式保障」 保費僅1美元

友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，青年界別的發展潛力是在友邦所有客戶界別中最高，於2019年青年客戶平均保費較2014年高出超過五成；因此公司根據青年人的特質，推出相關支援及服務。另針對青年人網購的習慣，友邦去年伙拍本地初創公司Bloom推出「保物24」，客戶可因應日常生活情景，於平台上即時投保，理賠程序亦可於平台上完成，保費僅為1美元，相當於7.8港元。

謝佩蘭提到，友邦近年積極從科技化、數碼化、數據分析化（TDA）三個方向推動業務發展。除推出手機應用程式外，友邦亦有推出iShop讓客戶即時網上投保，並引入網上財務策略顧問回答查詢。她又指，在過去3年，友邦於Facebook及Instagram上投放的資源，超過一般數碼平台媒體預算的六成，而針對18至34歲的數碼媒體投放則按年上升15%。

另外，友邦亦於2020年投放1億美元，在香港設立100個大學生友邦獎學金，與青年人創造共同價值。