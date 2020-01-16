晨星：內地ETF規模超越香港 愈拉愈濶

內地成亞洲最大ETF市場 去年推逾280新產品

蔡俊傑表示，一如其他產品市場發展，隨着內地ETF市場逐步發展，愈來愈多投資者熟習ETF的實際運作，慢慢帶動更多相關需求，加上內地人口龐大，直言內地市場規模超越本港「只是時間問題」。今年以來環球市况波動，他表示，仍無礙亞洲ETF市場錄得淨流入，預計下半年兩地ETF市場會保持穩步發展，提醒需密切留意美國加息步伐、俄烏局勢發展等外圍因素。

內地近年提出「雙碳」目標，訂立了減碳的時間表。蔡俊傑指出，政策利好因素吸引不少基金發行商乘勢推出ESG相關的ETF，當中仍以綠色環保範疇最為熱門，因與社會議題相關的ETF較多由歐美推出，而企業管治方面一直是選擇基金時須考慮的因素，發行商未必會為此刻意推出一個產品。

近日ETF通正式被當局納入，蔡俊傑坦言，現時要求略為嚴格，期望日後可放寬產品納入要求，包括擴大產品範圍，不限於指數產品，如債券、美股等，以及納入在港上市的海外市場ETF，讓兩地投資者可進一步受惠於政策，進一步帶動兩地市場增長。至於市場估計可被納入的南向、北向產品，分別為不足10隻及約百隻，他指出，差異之大源於內地較多大型ETF，普遍亦專注於自身內地市場，因此較易符合相關要求。