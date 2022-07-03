經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：對冲復蘇隱憂 內地基建加碼穩大局

【明報專訊】今年來疫情頻發令內地經濟承壓，市場對二季度乃至全年形勢不乏悲觀論調。儘管伴隨疫情好轉，5月內地經濟邊際改善，主要指標均現回升，但年內穩增長任務仍不輕鬆。多重挑戰下，基建投資被寄予厚望。

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