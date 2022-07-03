市場押注日央行轉軚 大舉沽空日國債

資料來源：共同網、彭博社、華爾街日報

面對低增長、低通脹的困境，日本央行早在1990年代實施購買資產措施提振經濟，比任何央行更早實行超級寬鬆政策，如今它仍是唯一堅持這路線的主要央行。倘日本央行也調整政策，將意味全球的超低利率時代告終。

日10年債孳息多次突破0.25厘

6月中以來，日本國債市場開始不穩，空軍大舉沽空日本國債，導致日本10年期國債孳息率多次突破日本央行所設的0.25厘上限，希望逼使日本央行跟隨美國、加拿大、歐洲，以至大部分新興經濟體的央行，允許孳息率上升。

同時，另一批投資者通過匯市與日本央行對賭。他們借入日圓然後沽出，以推動日圓匯率下跌，並購入海外債券賺取收益率差額。為恐防日本央行突然撤回寬鬆政策導致日圓急升，這些投資者也沽空日本國債來對冲短期風險。

在現貨市場，海外投資者在截至6月17日的一周內沽出價值4.8萬億日圓（約2757億港元）的日債，是2001年以來最大規模的單周淨流出。

多了對冲基金與日本央行對賭，某程度是受到沽空日本國債的潛在回報所吸引。瑞穗證券指出，倘日本央行決定放棄對孳息率曲線的控制，日本10年期國債孳息率將很快升至1厘以上，令空軍獲得可觀回報。

日央行一周購6280億國債創新高

不過，日本央行決心打擊空軍，在截至6月17日的一周內合共購入價值10.9萬億日圓（約6280億港元）的日本國債，創歷來最高的單周買入紀錄。相比下，歐洲央於7月1日結束淨買入的資產購買計劃（APP），今年每月平均只購入約270億美元（約2106億港元）資產。

SMBC日興證券利率策略師奧村任指出，日本央行實施的「指定價格市場操作」，在0.25厘孳息率水平無限量購入日本10年期國債，意味在0.25厘以上沽出公債的投資者將蒙受損失，認為空軍可能是在測試日本央行能否堅守對孳息率曲線的控制。

Crossbridge Capital投資總監Manish Singh稱，沽空日債被稱為「寡婦製造者」交易是有原因的，「我不會與日本央行的印鈔機對賭，日本央行可不停印鈔，直至空軍撤退」。

不過，當日本央行購入愈多國債支撐債市，與其他央行的政策差異就愈益明顯，從而推動日圓進一步貶值、投資者加大了沽空日債的螺旋式反應。

摩通資產管理駐香港的投資組合經理Arjun Vij稱，日本與全球環境愈來愈格格不入，到了某個時候，日本央行將不得不調整政策框架。

日資倘回流 或致各地債息抽升

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，如果日圓兌每美元跌穿140，可能會觸發日本央行政策轉變。部分市場觀察人士預期，日本央行可能會調整國債孳息率上限，但這將對全球債市影響深遠。日本有大量家庭及機構投資於海外債市，倘日本國債孳息率向上，更高的本土債券回報將吸引這些日本投資者沽出海外資產，並增加對日本債市的投資，令美國企業債券孳息率，以至新興市場的債券需求等也受到影響。

日本投資者還持有超過1萬億美元的美國國債，是美國國債的主要買家。一旦日本央行調整政策，各類債券的孳息率將進一步攀升，推高家庭、企業及政府的借貸成本，為全球經濟帶來更大壓力。Blue Edge Advisors駐新加坡的投資組合經理Calvin Yeoh稱，倘日本央行放棄國債孳息率上限，其連鎖反應將影響全球，利率之間的全球連繫，幾乎肯定會對日本以外的利率市場產生負面衝擊。

[企業地球村]