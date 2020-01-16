恒生ETF擬9月中除牌

持貨可轉換盈富基金

盈富基金今年3月公布更換基金經理，恒生投資管理獲選為盈富基金新經理人，料交替於今年第三季完成。恒生投資日前即宣布，考慮到其管理的恒生ETF大多數投資者為在一級市場交易的機構專業投資者，基金在聯交所的交易活動相對資產管理規模較小，以及除牌將降低基金營運成本及精簡營運安排，從而有利降低基金的管理費，建議恒生ETF自願除牌。

截至6月20日，恒生ETF資產淨值為442億元，每基金單位資產淨值22.3575元。據恒生投資建議，基金最後交易日為9月2日，今年9月13日撤銷上市地位。

上述除牌建議須待本月13日召開的特別大會上，獲75%支持票，以及證監會及聯交所各自批准方可作實。一旦通過，投資者可於9月7日前申請將持有的所有基金單位轉換為盈富基金，轉換比率將按照於申請截止日恒生ETF每基金單位資產淨值，除以盈富每基金單位資產淨值（加轉換費用）。擬選擇非上市基金途徑的投資者，則須於恒生銀行（0011）開立投資基金帳戶，以便於除牌日轉移基金單位。