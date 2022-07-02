爆疫拖累 澳門賭收上月挫逾六成 政府籲削九成人手減播毒 大型賭場僅開10張枱

明報記者 陳偉燊

僅收25億逾年半最少

澳門最新的6月賭收水平，為2020年9月以來最少，並為連續4個月大跌超過五成。另澳門傳媒引述消息稱，博監局基於防疫，已向博彩企業提出，由7月1日至8日，將在賭場內工作的人力大削九成。實德環球（0487）副主席馬浩文指出，當局並非正式公布，但是業界早已配合。據他了解，有個別賭場只開10張賭枱，亦有賭場只開5至6張賭枱。

馬浩文續說，澳門今波疫情已推4輪全民檢測，加上推出10天檢測陰性通行證，配合今次在賭場推出措施，基本上確保旅客及市民在當地安全。他料當地會盡快爭取完成該等檢疫措施，然後逐步推進放寬訪澳核酸檢測要求，為迎接更多入境旅客鋪路；澳門亦有條件發展成為內地旅客的中轉站，讓更多從海外回來的內地旅客，選擇在澳門完成隔離返回內地，這會為澳門帶來更多生意。至於6月份的賭收大跌逾六成，馬浩文稱「早已預期下跌」。

銀娛旗下兩衛星場停業

此外，本報翻查澳門六大博彩企業與政府新簽續期半年的合同顯示，銀河娛樂（0027）及新濠博亞各保留一個衛星場，原屬銀娛的衛星場利澳及總統娛樂場，則不再續約並停業。澳門博彩（0880）除旗下自行推廣娛樂場海島娛樂場暫停營業之外，全部營運中的衛星場會繼續經營。同時亦顯示有3家原屬澳博的衛星場正式停運。

澳博3衛星場正式停運

本報翻查博監局最新資料後，發現歷史悠久並暫停營業的衛星場，如皇宮娛樂場、希臘神話及一度復業的賽馬會娛樂場，沒有如過往般再名列澳博旗下賭場，並標示「暫停營業」，一般預期該等娛樂場正式在澳博續約半年後停業。