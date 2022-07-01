印度水泥商人幣購俄煤 避制裁

消息：其他公司效法利人幣國際化

根據海關文件，UltraTech從俄羅斯SUEK進口的15.7萬噸煤炭，由俄羅斯港口瓦尼諾（Vanino）裝上散貨船MV Mangas。發票日期為6月5日，貨物價值約1.73億元人民幣。路透引述知情人士稱，交易由SUEK在迪拜的分部安排，另有其他公司也使用人民幣支付俄羅斯煤炭的訂單。

這宗交易也反映印度如何在西方制裁下與俄羅斯交易石油和煤炭等大宗商品。新加坡一外匯交易員向路透社稱，這交易意義重大，在25年職業生涯中，從未聽說有印度企業以人民幣支付國際貿易訂單。目前尚未清楚哪家銀行為UltraTech開立信用證，以及與SUEK的交易如何執行。

一名熟悉此事的印度官員表示，印度政府知道人民幣支付一事，並指以人民幣向中國以外的國家支付，在過去非常少見，但受俄烏危機影響，未來這情况可能更多。路透社報道，印度正尋求與俄羅斯建立以印度盧比支付的交易體系，但這體系尚未建構完成。中國企業與俄羅斯的貿易結算一直使用人民幣。

（綜合報道）

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