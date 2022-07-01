大快活核心轉賺3820萬 港擬增逾6分店

冀今年加價少於2%

截至今年3月底，集團平均單價為39元，按年加幅少於1%。羅輝承預計，今個財年的成本面對上行壓力，包括人力成本、食物價格等，例如雞蛋、豆類及西冷去年度來貨價已加超過五成，加價亦有很多因素考慮，期望今年度加幅可維持在2%內，通過提升部門效率、數碼化等措施控制成本，並強調現時人手仍不足，無計劃裁員。

問及會否擔心出現第六波疫情，集團主席羅開揚（圖）笑言「（大快活）唔係醫管局」，無人知會否出現第六波疫情，強調會配合政府防疫政策。羅輝承表示，雖然第五波疫情有部分分店需要停業，不過集團積極提供外賣服務，有些分店的外賣佔比超過五成，現已回落至約四成。他又指現時堂食佔比有增長，隨着晚市空間加大，有信心營業額可繼續上升。

港府將於8月派發電子消費券，羅輝承指過去消費券大概帶動集團收入提高5%，相信今次情况相若，會積極提供電子優惠券，相信可再提高收入。