10新股撞期集資 僅兩家獲足額認購

【明報專訊】近期本港新股市場競爭激烈，單計昨加入戰圈的首日招股新股已有5家，包括兩隻中概股名創優品（9896）及諾亞控股（6686），還有「巨無霸」（Mega-IPO）天齊鋰業（9696）、中國石墨（2237）及德銀天下（2418），總計同時正招股的共有10家新股。不過，新股認購反應仍然慘淡，綜合多家券商數據，目前只有兩家獲足額認購，其餘均暫未足額。
名創優品招股價上限較美股高44%
名創優品（美：MNSO）在港雙重主要上市，招股價不高於22.1元，每股美國存託股份（ADS）可轉換為4股普通股，以周三收市價7.79美元計，港招股價溢價逾44%。第二上市的諾亞控股（美：NOAH）招股價不高於307元，每兩股ADS可轉換為一股普通股，以周三收盤價19.8美元計，港股招股價折讓約1%。
新股認購方面，綜合多家券商數據，除微創醫療（0853）分拆出來的微創腦科學（2172）超購2.9倍，以及博維智慧科技（1204）僅獲足額認購之外，其餘包括天齊鋰業在內的新股均未足額。另外，路透社旗下IFR報道，認購反應理想的玄武雲（2392）擬以每股6.24元定價，相當於該股發售價4.93至6.91元的近上限定價。