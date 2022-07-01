10新股撞期集資 僅兩家獲足額認購

名創優品招股價上限較美股高44%

名創優品（美：MNSO）在港雙重主要上市，招股價不高於22.1元，每股美國存託股份（ADS）可轉換為4股普通股，以周三收市價7.79美元計，港招股價溢價逾44%。第二上市的諾亞控股（美：NOAH）招股價不高於307元，每兩股ADS可轉換為一股普通股，以周三收盤價19.8美元計，港股招股價折讓約1%。

新股認購方面，綜合多家券商數據，除微創醫療（0853）分拆出來的微創腦科學（2172）超購2.9倍，以及博維智慧科技（1204）僅獲足額認購之外，其餘包括天齊鋰業在內的新股均未足額。另外，路透社旗下IFR報道，認購反應理想的玄武雲（2392）擬以每股6.24元定價，相當於該股發售價4.93至6.91元的近上限定價。