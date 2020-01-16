港集資額跌 安永籲速推GEM上市改革

上半年上市公司融資

僅73億美元SARS後最差

Refinitiv數據顯示，本港上半年上市後融資按年急跌91.7%，只錄得44億美元集資額，為2005年以來最差的半年度。瑞銀為ECM市佔率最高的包銷商，以12億美元的相關融資額，佔據了16.8%的市場份額。在併購活動方面，上半年香港錄得466億美元交易總額，為2020年以來最低，按年跌21.4%，當中高盛市佔率最高，以124億美元收益，佔26.6%市場份額。

今年上半年內地新股市場名列前茅，蔡偉榮表示，內地雖有多個交易所，但因為定位不同而做到各司其職的良性競爭，當中科創板的上半年集資額首次超越主板，以半導體、晶片為代表的硬科技企業推高集資額，創業板亦位列A股市場的數量第一。不過，他提到，受大市走勢和估值偏高影響，上半年A股新股「潛水」比率大幅攀升，預計未來會成為常態，意味投資A股並非「刀槍不入」穩賺，相信有助內地資金進一步流入香港。

研究回A上市企業增

紅籌股中移動（0941）及中海油（0883）回歸A股上市，為內地新股市場貢獻逾840億元人民幣集資額，蔡偉榮表示，以往規定紅籌不能在A股上市，改革後紅籌可分拆子公司在A股上市，而直接單獨上市的難度則較高，能符合資格的公司不多，但他透露愈來愈多公司正研究回A上市的可能。

問及上半年傳統主要新股市場的集資額均跌出頭5位，被印度、迪拜等新興市場的交易所或金融市場超前，是否意味未來全球新股排名「大洗牌」，蔡偉榮表示，上半年部分國家的資金池較大，其新股市場因而活躍起來，不過相信隨着全球經濟有所改善，主要新股市場可重返前列位置（見表）。