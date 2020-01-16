股份解禁「散水」 商湯暴跌五成 上月逾140億股存倉 或股東早部署沽貨

商湯昨日股價較前日收市低開近15%，隨即急插至3.5元左右水平，全日幾乎無任何反彈迹象，至收市前沽壓再增加，最低曾跌至2.91元，較上日收市跌逾五成；收市報3.13元，跌46.8%。對比集團招股價3.85元，倒跌近兩成（見圖1）。

市值單日蒸發逾920億

至於集團創辦人兼執董湯曉鷗，據彭博億萬富翁指數，在昨日商湯股價大跌後，所持淨資產暴跌約23億至29億美元，跌出全球500大富豪榜之外。

商湯昨日成交股數高達19.03億股，創上市以來新高，甚至相比集團上市首日，昨成交數量亦高近5倍。

集團昨日中午隨即發公告，包括徐立、王曉剛、徐冰等多名管理層已承諾，將所持股份禁售期延長至今年12月29日，以表達對集團長期價值及前景的信心。不過，撇除多名管理層，商湯仍有大量股份握在上市前投資者手上，其中又以軟銀及阿里巴巴（9988）持股最多，合共佔已發行股本近三成（見圖2）。

據集團招股書顯示，針對上市前投資者所設禁售期，並非完全不能出售股份，僅限於不可在上市首半年內沽售多於所持五成的股份；至於包括上汽、國盛、科技園及希瑪眼科（3309）等基礎投資者所持合共約10.14億股股份，則於商湯上市首半年內不能沽售。

值得留意的是，翻查中央結算系統（CCASS）資料，昨日商湯股價大跌，或涉有股東提早部署沽貨有關。資料顯示，在過去一個月，有多達140.84億股由原來以實物形式持有，陸續存倉至不同券商；其中以存倉至富途最多，涉及股份約60.3億股，華泰證券、中金、國泰君安持倉則各增加約14.04億、12.17億及10.32億股。

業界：大型股份暴瀉相當罕見

有不願具名基金界人士指出，雖然存倉本身目的並不限於沽貨，亦可能是因為融資，但一般而言，投資者如要在場內沽貨或場外配售，都要先存倉至券商；加上商湯股價昨日「巧合」地暴瀉，情况在市值逾千億元的股份中相當罕見，難免令人聯想是投資者事前部署沽貨。

明報記者