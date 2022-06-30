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2022年6月30日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
佳悅折實346萬起 今年最低入場新盤 首批折實均呎19493元 低本月初喜‧揚5%
凱柏峰I 6日累收近6200票 超額25倍
半年13宗強拍申請 逼去年全年
內地生合租嘉熙2房戶 預付1年租20萬
天星中心全層13萬招租 原由CASETiFY租用
富邦搶先加H按封頂息 星展傳跟加 鎖息上限2.5厘升至2.725厘 大行暫不變
金管局：首季港銀除稅前經營溢利跌27%
維他奶全年轉蝕1.59億 羅友禮：盈利後將恢復派息
思捷擴電商業務佔比 開限定店推廣品牌
瑞銀：領展已簽660新租約 料續租租金最多升6%
人行聲明刪「宏觀槓桿穩定」 高盛料信貸增長加速
遭指先收未來錢 蔚來斥信息不實 沽空機構稱「電池即服務」即時確認收入 避分7年入帳
理想擬場內發股票 港股受壓曾跌9.7%
天齊鋰業今招股 較A股折讓逾半
中央補貼成品油 油價130美元實施「封頂」
邱達昌憂美通脹推高港樓價
美英歐續放鷹 美匯指數逼105關
美FCC專員發信 促App商店移除TikTok
疫後實體店收入飈 H&M上財季稅前利潤增33%
徐風：穩定幣USDT會被成功狙擊嗎？
技術取勝：青島啤調整料76元有支持
Uber失物認領指數 赫見婚戒牛油果
擴建會展迎回歸 純官瞓唔着
劉思明：市場胃納改善 民企內房物管股轉強
周顯：李嘉誠的身家
湯文亮：我們取代了你
中金富達晉達看好內房前景
內房債跌至低位 可精挑細選尋寶
技術取勝：青島啤調整料76元有支持
【明報專訊】國航中線有望向7.4元推進（圖）
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