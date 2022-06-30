天齊鋰業今招股 較A股折讓逾半

擬籌134億元 88億用作還債

天齊鋰業擬合共發售約1.64億股A股，每手200股，一手入場費達16,565.29元（見表）。蔣衛平表示，集團從事鋰產業已有近30年歷史，前廿多年市場一直保持供大於求的狀態，直至數年前下游產業包括電動車出現爆發式增長，帶動上游產業的發展，令鋰由「工業味精」搖身一變成為「白色石油」，相信有關行業轉變為長期性，看好市場需求及產品價格的上升空間。招股將於下周三（7月6日）截止，7月13日掛牌上市。

輝立證券企業融資副經理陳英傑稱，目前市况下散戶對大型新股未必像以往般抱持熱烈興趣，反而一些集資規模不大、中籤率較低的「黑馬」更引來投資者注目，估計天齊鋰業公開發售部分僅獲足額認購。他又指，在加息周期下，市場看重企業的現金流，傾向入手財務穩健的公司。

其他新股方面，昨日有4家新股首日招股，包括內地智能學習設備製造商讀書郎（2385）、湖州燃氣（6661）、微創醫療（0853）分拆出來的微創腦科學（2172）、博維智慧科技（1204）。

微創腦科學入場費高達2.5萬

當中微創腦科學入場費高達近2.5萬元，不過綜合多家券商數據，該股首日已獲足額認購，相反其他同日招股的IPO未獲足額認購。此外，今日雙雙掛牌的天潤雲（2167）及偉立控股（2372）昨日暗盤呈兩極狀態，前者於富途大跌逾16%，後者則升近8%，每手帳面分別蝕418元和賺200元。

明報記者

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