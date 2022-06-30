理想擬場內發股票 港股受壓曾跌9.7%

受配售消息拖累，理想港股全日受壓，最多曾跌9.7％，收市報144.3元，跌8.8％。理想美股昨日開市早段則先跌後回升。

據理想公告顯示，是次發行可以按出售時的市場價格進行，因此發售價格可能有所不同。高盛、瑞銀、巴克萊及中金，將作為銷售代理發行ADS。

理想表示，發行所得淨額將用於下一代電動汽車技術研發，包括BEVs、智能座艙、自動駕駛。再者，是開發未來及建造平台及汽車模型，和用於一般營運資金。

大摩：維持「增持」評級

投行摩根士丹利表示，儘管投資者可能憂慮是次增發ADS，短期內影響股價表現，但該行相信波動性可控，資本補充對理想屬策略性利好，加上其80億美元的現金及流動資產，即使對宏觀經濟放緩的憂慮愈來愈大，預期資金可支援理想的戰略和產品野心。該行維持理想「增持」評級，目標價41美元。