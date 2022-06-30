遭指先收未來錢 蔚來斥信息不實 沽空機構稱「電池即服務」即時確認收入 避分7年入帳

【明報專訊】沽空機構Grizzly Research（灰熊研究）昨日發表報告，狙擊內地電動車股蔚來（9866）（美：NIO），指控蔚來透過「會計遊戲」來粉飾財務數據，包括利用未合併的關聯公司「武漢蔚能」，以特別安排提早確認電池銷售收入，藉此誇大收入和抬高利潤率，令業績超出市場預期。蔚來昨日回應指控時稱，報告「充滿大量不實信息」，及對公司披露信息「誤讀」。
受沽空報告拖累，蔚來昨日股價最多曾跌13％，收市報165.5元，仍跌11.4％。通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，事件對蔚來股價造成壓力，由於該股估值較高，短期仍有一定壓力。
股價報165.5元 跌11.4％
報告指出，蔚來營運模式與小鵬（9868）及理想（2015）有別，後兩者一般將電動車連同電池一併銷售，而蔚來則推出電池即服務（BaaS）的售車方案，向客戶出售沒有電池的電動車；另外蔚來向蔚能出售電動車用電池，客戶可向蔚能租用電池，減少買車支出。
灰熊研究指出，蔚能在2020年度最後4個月向蔚來貢獻約2.9億元人民幣收入，至去年度全年則升至41.4億元人民幣，佔蔚來去年度約11%收入；該機構認為，蔚來是故意向蔚能銷售過多電池，指截至去年第三季，蔚能累計擁有4.01萬塊電池，而當時只有1.9萬名用戶訂購BaaS計劃，意味有多達2.11萬塊電池超出需求。
灰熊研究認為，蔚來透過此舉將月費負擔轉移至蔚能，並透過這個銷售及出租安排，讓集團可即時確認全部電池收入，而不是以租用形式、攤分7年的訂閱周期入帳。該機構推算，透過這安排，讓蔚來在去年前三季累計增加11.47億元人民幣的收入。
指兩高層涉利益衝突
另外，報告指出，蔚能與蔚來雙方存在明顯的利益衝突，其中包括蔚能的兩名高層，同時亦兼任蔚來高層，例如蔚能法定代表人兼董事長沈斐，目前為蔚來副總裁；蔚能總經理兼董事陸榮華，目前為蔚來電池運營執行經理。根據網站資料顯示，灰熊研究在2019年5月發表首份沽空報告，至今合共發表24份沽空報告，主要目標是美國上市的中概股，包括跟誰學（美：GSX）、鬥魚（美：DOYU）及希伯倫科技（美：HEBT），當中單是針對跟誰學已曾發表3份報告。