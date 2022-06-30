金管局：首季港銀除稅前經營溢利跌27%

指季內息差未擴闊 影響銀行盈利

今年首季市場波動，銀行持有作交易的投資虧損，按年增加4.92倍，以金額計算為增加23億元，不過外匯及衍生工具業務收入，則按年上升23.2%，抵消部分稅前盈利下跌。全線港元拆息在4月起加速上升，零售銀行淨息差在首季尚未受惠今輪上升，較去年同期微升0.01厘至0.98厘，與去年第四季比較則相同。

今年首季銀行業貸款總額，按年上升1.2%至11.03萬億元，按季則下跌1.2%。銀行看淡次季貸款增長，在金管局首季信貸狀况展望意見調查中，有20%受訪銀行表示，預期未來3個月貸款需求，會較過去3個月減少，較去季調查增17個百分點，而預期會增加的銀行佔20%，較上季調查降3個百分點。

惠譽在昨日發表的中期銀行前景報告指出，港銀今年上半年淨息差擴闊的利好影響，受具挑戰性的經濟環境部分抵消，不過下半年前景則可望受較佳的經濟增長前景支持，維持香港銀行業前景「改善」的評級。

此外，今年首季銀行業的整體資產質素轉差， 銀行體系特定分類貸款比率為0.98%，較上季增0.1個百分點，不過金管局指出，以歷史及國際標準計仍維持在健康水平，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率，上升0.29個百分點至1.15%。

中銀香港（2388）風險總監蔣昕昨日回應股東提問時表示，今年首季預期信貸損失模型的宏觀經濟參數轉趨向悲觀，有客戶評級被下調。該行下半年將會密切關注客戶財務狀况和信貸質量變化，特別是疫情嚴重影響的行業及地區，有信心不良貸款率可繼續優於市場水平。