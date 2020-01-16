富邦搶先加H按封頂息 星展傳跟加 鎖息上限2.5厘升至2.725厘 大行暫不變

明報記者 鄺海盈、歐陽偉昉

富邦表示，H按鎖息上限已由P-2.875厘，上調至P-2.65厘，實際封頂息率上調0.225厘至2.725厘，按息維持H+1.3厘不變。若將來H按息升至封頂位，以貸款額100萬元及還款期30年計，較原來封頂息率2.5厘，每月還款額增118元或3%。另市傳星展H按的封頂利率，亦上調0.1厘至2.6厘；星展回應查詢時未有明確表示是否上調鎖息上限，該行表示會定期審視按揭產品及服務以保持市場競爭力。

中銀恒生:會因應市况檢討

其他大行則維持鎖息上限，中銀香港、匯豐、恒生均為P-2.5厘，渣打為P-2.75厘，實際封頂息率均為2.5厘。中銀回覆時表示，會密切留意市場發展，並不時檢討按揭服務條件，以保持業務的競爭力。恒生表示，現階段拆息按揭計劃之利率上限維持不變，並會因應市場情况不時作出檢討。

2018年在香港跟隨美國加息前，同樣已有本地銀行調高銀行同業拆息按揭計劃（Ｈ按）的鎖息上限，今次是自2018年8月後相隔近4年再有銀行調升Ｈ按計劃的鎖息上限。

分析：上調封頂息為加P「試水溫」

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行上調封頂息率是為未來加P「試水溫」。他提到，上一次香港加息前，亦有中小型銀行率先調升鎖息上限，兩天後所有銀行跟隨。此舉是由於美國不斷加息，銀行避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本 」。另中原按揭董事總經理王美鳳表示，中小型銀行上調封頂息率是因應按揭業務情况，紓緩息差受壓的影響，中小型銀行資金成本上升，資金成本壓力實際較大型銀行為大。