內地生合租嘉熙2房戶 預付1年租20萬

【明報專訊】踏入傳統租務旺季，各區租務市場轉旺，當中不乏內地生租樓成交。大埔白石角近年成為內地生租樓熱門區域之一，區內嘉熙7座中層E室，實用458方呎，2房間隔，以月租1.65萬元租出，實用呎租36元。中原地產分行分區營業經理周偉航表示，租客為兩名內地生，為方便新學年於中文大學升學，先付一年租金涉近20萬元租住；原業主2018年915萬元一手購入，租金回報約2.2厘。
貝沙灣海景3房 5.3萬租出
另市場亦不乏大額租賃，中原高級分行經理高鵬表示，薄扶林貝沙灣1期6座低層B室，實用面積1190方呎，3房套連工人套房間隔，享海景，最新以月租5.3萬元租出，實用呎租45元。業主2003年5月588萬元買入，租金回報10.8厘。
MONTEREY「2房半」低市價3%沽
二手買賣方面，將軍澳日出康城凱柏峰I開售在即，有首置客以低市價入市將軍澳南屋苑。香港置業助理分區市務董事（銷售）陳浩源表示，MONTEREY 5座中層J室，實用584方呎，2房連儲物室間隔（俗稱「2房半」），以1060萬元易手，實呎18,151元，低市價約3%。原業主2017年4月約727.5萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利332.5萬元或約45%。
屯門兆康大型新盤NOVO LAND快將登場，帶動同區半新盤的二手交投。資料顯示，2018年入伙、位於屯門良德街的豐連，新近錄得2座低層D室易手，實用278方呎，1房間隔，以510萬元易手、實呎18,345元。原業主2016年8月約234.75萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利275.25萬元或近1.2倍。
觀瀾雅軒3房22年升值2.1倍
中原地產資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山觀瀾雅軒新錄1座中層B室成交，實用1012方呎，3房1套間隔，新近以1428萬元易手、實呎14,111元。原業主於2000年約458萬元一手購入，持貨22年，帳面獲面獲利970萬元或約2.1倍。