施羅德：股債下跌風險仍高 建議增持現金 商品可對冲通脹

近藤敬子表示，目前通脹問題正影響環球經濟，令人們憂慮引起經濟衰退。事實上，今年投資股票或債券都難以獲利，數據顯示，由年初至6月中，標普500指數累跌22.9%，美國10年期債券累跌10.87%。

今年環球經濟 預期保持增長

近藤表示，今次通脹比往日來得急及高，更大挑戰是股債同時錄得負回報，所幸的是企業仍有正增長，惟增長大幅放緩。對於今年環球經濟，預期仍有望保持正增長。她續稱，對美國聯儲局而言，工資急升是其中一個挑戰；對歐洲央行而言，緊張的地緣政治問題，加上能源短缺，加劇通脹問題，情况比聯儲局更舉步維艱。歐央行可能於未來3個月加息0.75厘，但由於歐洲各國經濟狀况不一，有可能令一些國家過度抑壓需求，令經濟更加疲弱，未來難以進一步加息。

除了上述因素，疫情後的消費模式、俄烏戰事持續，都會令市場波動，投資者需要為今年下半年長時間波動做好心理準備。雖然預期今年環球經濟仍可錄得正增長，但股票及債券下行風險仍高，加上股票估值未回落至吸引水平，因此建議投資者考慮多元投資，以及增加現金比例，再留待適合時機使用。

日股估值較美股吸引

在環球市場中，她看好日本股票市場多於美股，主因是日股估值遠低於其他已發展市場，而且日本通脹相對溫和，6月份數據顯示，日本通脹率只是2.5%，不少企業都能夠在高成本、高工資及疲弱日圓下繼續獲利，而日本央行維持超寬鬆利率政策，購債計劃不變，都令日股可能在未來跑贏。

除此之外，對中國股票市場看法逐漸趨向正面，今年4至5月，內地不少城市因為新冠病毒疫情而實施封城政策，影響經濟增長。但此後已經推出寬鬆的貨幣政策以刺激經濟，數據顯示採購經理指數（PMI）正在回升，加上目前中國股票估值較為吸引，投資者都可留意當中的投資機會。近藤表示，在離岸中資股中，較看好增長型股份，在岸中資股則較看好具本土概念的股份。

目前，近藤對股票市場持審慎態度，並會低配股票，但會關注亞洲區具增長潛力的板塊，包括半導體、可持續食品和水資源，以及智能生產的價值型環球企業。

對債市看法較為中性，尤其是亞洲企業債券的本地投資者較多，因此對環球資金流向敏感度較低。與此同時，亞洲比其他新興市場有較多高質素的同類型資產，在利率持續波動及各項宏觀因素風險的情况下，會較看好高質素及存續期較短的債券。

看好高質素及存續期較短債券

在多項資產中，近藤較看好大宗商品及能源相關股票，「一般而言，大宗商品不是投資組合中的重要組成部分，但在高通脹時期，大宗商品表現往往能提供不錯的對冲作用」。至於石油能源方面，地緣政治問題影響石油供應，庫存正在持續減少，至今未能預見衝突何時結束，都令油價走勢堅挺。

除此之外，中國以外的國家正從疫情中復蘇，工廠復工並對工業材料有強勁需求，尤其是再生能源及脫碳行業的原材料，可帶來長遠投資機會。

明報記者 黃清瑤

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